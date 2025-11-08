Sa Pa bất ngờ lọt danh sách 'địa bàn đặc biệt khó khăn'

TPO - Sa Pa là phường duy nhất của tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách địa bàn đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương đã có lý giải về việc này.

Ngày 7/11, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1894 công bố danh sách địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn. Theo đó, có 61 xã, phường thuộc nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 34 xã, phường thuộc nhóm khó khăn. Trong 99 xã, phường của tỉnh, chỉ 4 phường không có tên trong danh sách gồm: Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu và Nam Cường - vốn là trung tâm cũ của TP Yên Bái.

Đáng chú ý, Sa Pa là phường duy nhất được xếp vào nhóm địa bàn đặc biệt khó khăn. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi Sa Pa nổi tiếng phát triển du lịch, mỗi năm đón khoảng 5 triệu lượt khách. Năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường dự kiến đạt khoảng 1.200 tỉ đồng.

Phường Sa Pa nổi tiếng phát triển du lịch bất ngờ có trong danh sách địa bàn đặc biệt khó khăn. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai.

Trao đổi với PV ngày 8/11, ông Phan Đăng Toàn - Bí thư phường Sa Pa, cho biết, phường mới được sáp nhập từ các phường Hàm Hồng, Ô Quý Hồ, Sa Pả, Cầu Mây, Phan Si Păng và Sa Pa, có diện tích 54,63 km², dân số 21.554 người.

Về việc Sa Pa được xếp vào địa bàn đặc biệt khó khăn, ông Toàn nhấn mạnh: “Điều này tốt cho người dân, tốt cho địa phương và cũng tốt cho doanh nghiệp”. Ông giải thích, theo Luật Đầu tư, các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ ưu đãi khác nhau, tùy mức độ.

Sa Pa là địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, nhiều năm nay, Sa Pa được xếp vào nhóm đặc biệt khó khăn. Khi đầu tư vào địa phương, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi về đất đai và các khoản thuế theo quy định.

Sa Pa có tên trong danh sách địa bàn ưu đãi đầu tư.

“Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021 của Chính phủ và Quyết định 1894 của UBND tỉnh đều nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các địa bàn khó khăn. Sa Pa tuy phát triển du lịch, nhưng dư địa trong các lĩnh vực khác còn rất nhiều. Chúng tôi luôn mở rộng vòng tay chào đón các nhà đầu tư đồng hành cùng địa phương phát triển”, ông Toàn nói.