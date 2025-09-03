Du lịch Sa Pa hút khách dịp 2/9

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Lào Cai đón khoảng gần 230.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; Sa Pa dẫn đầu điểm đến ở Lào Cai với hơn 100.000 lượt, công suất phòng đạt 95%.

Các điểm đến trọng điểm đều ghi nhận lượng khách lớn. Sa Pa dẫn đầu với hơn 100.000 lượt, trong đó có hơn 6.930 khách quốc tế, công suất phòng đạt 95%. Du khách tập trung vào các hoạt động khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Bắc Hà ước đón khoảng 12.000 lượt khách, công suất phòng 90%, chủ yếu nhờ phiên chợ đặc sản và không gian văn hóa các dân tộc.

541704473-1304240131712049-3286630365449632393-n.jpg
Du khách thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Tại Mù Cang Chải và Tú Lệ, gần 20.000 lượt khách được ghi nhận, công suất phòng khoảng 75%, với sức hấp dẫn nổi bật với cảnh quan ruộng bậc thang “Mùa vàng Mù Cang Chải”

Theo thống kê, tổng thu từ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 702 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đóng góp khoảng 41 tỷ đồng, khách nội địa khoảng 661 tỷ đồng.

Công suất lưu trú toàn tỉnh ước đạt trên 62%. Riêng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa gần như kín phòng, với phân khúc khách sạn từ 3 sao trở lên đạt 98%, phân khúc hạng trung khoảng 82%, còn homestay đạt 85%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/8 - 2/9), tỉnh Điện Biên đón khoảng 48.000 lượt khách du lịch, trong đó có 80 khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 88 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt khoảng 45%.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Nổi bật là Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Việt Nam” kết hợp bắn pháo hoa tối 2/9 tại Quảng trường 7/5. Các địa phương cũng sôi nổi tổ chức sự kiện: Xã Quài Tở khai trương Chợ du lịch Pha Đin - Quài Tở; huyện Tuần Giáo tổ chức vòng xòe với gần 3.000 người tham gia.

7465.jpg
Du khách tham quan, tìm hiểu tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí điểm đến, tạo không khí rực rỡ, an toàn và gắn kết.

Ngoài ra, cuộc thi ảnh “Tự hào 80 năm Quốc khánh 2/9” cũng được phát động, góp phần lan tỏa hình ảnh Điện Biên đến du khách.

Thành Đạt
