Ông Nguyễn Chương Phát làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai

TPO - Ngày 15/12, tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ mới gồm 75 thành viên; Ban Thường vụ gồm 15 thành viên. Ông Nguyễn Chương Phát được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Chủ tịch Hội gồm các bà Nguyễn Thị Phương Đông, ông Đỗ Minh Huấn.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội với sự tham dự của 295 đại biểu đại diện cho 220 nghìn hội viên nông dân trong toàn tỉnh, đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với 8 chỉ tiêu nhiệm kỳ, 9 chỉ tiêu hằng năm; xác định 2 nhiệm vụ đột phá cùng 17 giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên gắn với các phong trào, hoạt động thiết thực; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo; tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ chế hoạt động của Hội phù hợp mô hình mới; đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang yêu cầu Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, nhất là các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và hoạt động Hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nông dân Lào Cai chiếm khoảng 76% dân số toàn tỉnh, sinh sống chủ yếu ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Giai đoạn 2023–2025, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nông dân, triển khai hiệu quả các chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Nguyễn Chương Phát, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại đại hội.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Toàn tỉnh có 41.181 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hỗ trợ 580 hộ nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, vật tư, việc làm vươn lên thoát nghèo; xây dựng 116 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác.