Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam kiện toàn nhân sự

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, sau khi cả nước hoàn thành việc sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố; triển khai mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn và hợp nhất các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

hoi-nong-dan-1039.jpg
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hưng.

Trong bối cảnh tổ chức Hội Nông dân các cấp không còn bộ máy tham mưu riêng và trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đoàn nêu yêu cầu chủ động thích ứng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bảo đảm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của giai cấp nông dân trong hệ thống chính trị; đồng thời giữ vững bản chất, vị thế của Hội là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 18 đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội. Ông Phạm Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trần Hoàng
#Chức danh và kiện toàn nhân sự Hội Nông dân Việt Nam #Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII #Thay đổi tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động #Tham gia xây dựng chính sách phát triển đất nước #Đề án nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân Việt Nam #Bầu cử và bổ sung nhân sự Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục