Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam kiện toàn nhân sự

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, sau khi cả nước hoàn thành việc sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố; triển khai mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn và hợp nhất các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hưng.

Trong bối cảnh tổ chức Hội Nông dân các cấp không còn bộ máy tham mưu riêng và trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đoàn nêu yêu cầu chủ động thích ứng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bảo đảm phát huy vai trò nòng cốt chính trị của giai cấp nông dân trong hệ thống chính trị; đồng thời giữ vững bản chất, vị thế của Hội là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 18 đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội. Ông Phạm Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.