Phường có mật độ dân số thứ 2 cả nước thi tuyển logo nhận diện

Phường Vườn Lài được biết đến khi khu đất số 1 Lý Thái Tổ được TPHCM triển khai xây dựng khu tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Khu vực này cũng sẽ có những ga metro và phát triển kinh tế theo hướng TOD, vì vậy lãnh đạo phường này kêu gọi người dân trên cả nước quan tâm tham gia thi tuyển logo biểu trưng cho phường.

Chiều 19/11, UBND phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của phường.

Ông Đào Quang Dũng - Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vườn Lài - nhấn mạnh, cuộc thi đặt yêu cầu chuyên môn rất cao, từ Ban giám khảo đến việc thẩm định, lựa chọn và công bố tác phẩm.

Ông Đào Quang Dũng thông tin những nét chính về phường và định hướng sáng tác logo. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Dũng thông tin, Đại hội Đảng bộ phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung phát triển kinh tế tư nhân, bởi phường đặc biệt có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hệ sinh thái hộ kinh doanh rất lớn.

“Gần đây phường Vườn Lài cũng được biết đến rộng rãi khi khu đất số 1 Lý Thái Tổ được TPHCM xác định xây dựng trở thành không gian công cộng gắn với khu tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Khu vực này cũng sẽ có những ga metro và phát triển kinh tế theo hướng TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng)”, ông Dũng nêu và nhấn mạnh đây cũng là định hướng cho giai đoạn mới của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Ngát (một cá nhân từng đạt nhiều giải thưởng thiết kế) cho rằng, điều chính yếu đối với logo của mỗi cơ quan hành chính là nêu bật hình ảnh đại diện thể hiện điểm nhấn của địa phương. Do đó, ông đề nghị phường chia sẻ hình ảnh điểm nhấn chuẩn xác của phường để các tác giả căn cứ vào đó lên ý tưởng cho tác phẩm của mình. “Bởi sau sáp nhập, các tác giả chưa cập nhật được một số công trình biểu tượng thuộc địa phương nào”, ông Ngát góp ý.

Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài Nguyễn Thế Khang trao đổi với các đơn vị, tác giả.

Về điều này, ông Nguyễn Thế Khang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết, phường chưa xác định được đặc trưng là biểu tượng gì. Để các tác giả có thể giúp địa phương làm việc này, ông Khang nói phường sẵn sàng tạo điều kiện để tác giả đi tham quan thực tế các địa điểm, qua đó phát hiện các địa điểm đặc trưng có thể trở thành biểu tượng riêng của phường.

“Địa phương không chỉ mong muốn có logo duy nhất, mang tính thẩm mỹ, mà điều chúng tôi quan tâm hơn cả là qua hội thi thì nhiều người trên cả nước và ở TPHCM biết rõ hơn về phường Vườn Lài, để mỗi cán bộ, người dân thấy tự hào mỗi khi đeo logo này. Mặt khác, phường cũng mong muốn hướng đến một tương lai về khu công viên, tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID, gắn với cải tạo cơ sở hạ tầng, tạo dựng tương lai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thế Khang nói.

Công bố biểu trưng Vườn Lài trước thềm Tết Nguyên đán 2026

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) phường Vườn Lài tiếp nhận sản phẩm dự thi của các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên cả nước có khả năng thiết kế biểu trưng. Các đơn vị, tác giả có thể tham gia dự thi không giới hạn số lượng tác phẩm. Tác phẩm cần thể hiện nét đặc trưng, bản sắc văn hóa, lịch sử, sự phát triển kinh tế, xã hội và khát vọng của phường Vườn Lài hôm nay.

Về giải thưởng, Ban tổ chức trao giải Nhất (biểu trưng chính thức của phường) trị giá 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 5 triệu đồng. Cùng với đó là 3 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/ giải thưởng). Các tác phẩm được chọn vào vòng Chung khảo sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/ tác phẩm.

Ông Nguyễn Phúc Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường - làm Trưởng ban giám khảo. Ban Tổ chức mong muốn có thể công bố các tác phẩm xuất sắc trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Phường Vườn Lài là địa phương có mật độ dân số đứng thứ 2 cả nước với 81.500 người/km.

Sau khi nhận các tác phẩm dự thi, Ban giám khảo lựa chọn các tác phẩm đủ điều kiện vào vòng Chung khảo và có thể chỉnh lý thêm để đảm bảo tính chuẩn mực cao nhất. Tiếp đó, tổ chức lấy ý kiến của các lãnh đạo, các nhà chuyên môn, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn phường Vườn Lài.