Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng treo giải 150 triệu đồng cho logo thành phố sau sáp nhập

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cuộc thi kỳ vọng lựa chọn được một biểu trưng tiêu biểu, vừa đậm bản sắc địa phương, vừa mang tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

Ngày 20/9, UBND TP Đà Nẵng phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) thành phố năm 2025.

Cuộc thi nhấn mạnh biểu trưng Đà Nẵng phải thể hiện được thông điệp về tinh thần hợp lực, sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng. Phản ánh tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững trong tương lai, khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

dnlogo.jpg
Đà Nẵng khuyến khích khai thác yếu tố, biểu tượng đại diện cho thành phố. Trong ảnh: Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Thành phố khuyến khích khai thác yếu tố, biểu tượng tiêu biểu, đại diện cho thành phố, thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng qua các giá trị tinh thần như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đặc biệt, logo phải thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, dễ nhớ, dễ nhận diện, tạo thiện cảm với công chúng và có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm bảo đảm tính sáng tạo, nguyên gốc, chưa từng công bố hay tham dự cuộc thi nào. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 150 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật sáng tạo mà còn là nơi thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu của mỗi người dân đối với thành phố. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thông qua cuộc thi thành phố muốn lan tỏa thông điệp Đà Nẵng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc, phát triển bền vững, nghĩa tình và giàu sức sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP kỳ vọng sẽ lựa chọn được một biểu trưng tiêu biểu, vừa đậm bản sắc địa phương, vừa mang tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #treo giải 150 triệu đồng #sáng tác biểu trưng #logo thành phố #cuộc thi #sáp nhập

Xem thêm

Cùng chuyên mục