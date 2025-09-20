Đà Nẵng treo giải 150 triệu đồng cho logo thành phố sau sáp nhập

TPO - Cuộc thi kỳ vọng lựa chọn được một biểu trưng tiêu biểu, vừa đậm bản sắc địa phương, vừa mang tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

Ngày 20/9, UBND TP Đà Nẵng phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) thành phố năm 2025.

Cuộc thi nhấn mạnh biểu trưng Đà Nẵng phải thể hiện được thông điệp về tinh thần hợp lực, sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng. Phản ánh tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững trong tương lai, khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đà Nẵng khuyến khích khai thác yếu tố, biểu tượng đại diện cho thành phố. Trong ảnh: Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Thành phố khuyến khích khai thác yếu tố, biểu tượng tiêu biểu, đại diện cho thành phố, thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng qua các giá trị tinh thần như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đặc biệt, logo phải thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, dễ nhớ, dễ nhận diện, tạo thiện cảm với công chúng và có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm bảo đảm tính sáng tạo, nguyên gốc, chưa từng công bố hay tham dự cuộc thi nào. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 150 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật sáng tạo mà còn là nơi thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và tình yêu của mỗi người dân đối với thành phố. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thông qua cuộc thi thành phố muốn lan tỏa thông điệp Đà Nẵng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc, phát triển bền vững, nghĩa tình và giàu sức sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP kỳ vọng sẽ lựa chọn được một biểu trưng tiêu biểu, vừa đậm bản sắc địa phương, vừa mang tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên của một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.