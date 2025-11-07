Việt Nam - EU chọn Yên Tử làm điểm hẹn văn hóa

TPO - Ngày 7/11, tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội tổ chức Ngày Việt Nam - EU với chủ đề Việt Nam - EU: Nhịp cầu văn hoá vì tương lai bền vững, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh 35 năm qua, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển toàn diện từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đến giáo dục, văn hóa, đặc biệt được củng cố sau khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện năm 2012.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại Ngày Việt Nam - EU tổ chức tại Yên Tử.

Bà khẳng định giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và các nước thành viên EU, trong đó có hợp tác hỗ trợ bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa, nhất là văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân các nước EU, đồng thời giới thiệu Quảng Ninh là địa phương sở hữu hai Di sản thế giới là vịnh Hạ Long và Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng hàng trăm di sản văn hoá vật thể, phi vật thể.

Quảng Ninh xác định văn hóa là nền tảng và động lực cho phát triển bền vững, tiên phong chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, phát triển công nghiệp văn hoá, du lịch di sản và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá hình ảnh. Tỉnh bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với EU trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giáo dục, bảo tồn di sản và du lịch bền vững.

Các đại biểu tham quan, vãn cảnh chùa Hoa Yên.

Ngày Việt Nam - EU là sáng kiến do Bộ Ngoại giao khởi xướng, đang dần trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng xử có trách nhiệm với môi trường, di sản thiên nhiên và văn hóa, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - EU hướng tới tương lai phát triển xanh, bao trùm và bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu EU và khách mời tham quan chùa Hoa Yên, tìm hiểu không gian thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - một trong những điểm nhấn của Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.