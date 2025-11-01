Hơn 60 đội ghe Ngo khắp miền Tây sắp tranh tài tại Cần Thơ

TPO - Là lễ hội lớn nhất của đồng bào Khmer Nam Bộ, Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm nay lần đầu được tổ chức sau sáp nhập Sóc Trăng với Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ đã lên các phương án tổ chức, an ninh trật tự cho ngày hội văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc miền Tây này.

Từ ngày 3 - 5/11, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra tại phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi. Trọng tâm lễ hội là Giải đua ghe Ngo, ngoài ra còn các hoạt động trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip), Lễ cúng Trăng, hội chợ xúc tiến thương mại - OCOP và trưng bày đặc sản vùng miền. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức sau sáp nhập cấp tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trên địa bàn Cần Thơ.

Đua ghe Ngo là môn thể thao vua của đồng bào Khmer, được người dân mong đợi nhất trong năm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là Giải đua ghe Ngo - biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cộng đồng Khmer. Cuộc đua diễn ra trong hai ngày 4 - 5/11, trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng), quy tụ 61 đội ghe Ngo nam, nữ đến từ nhiều địa phương trong và ngoài thành phố, hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà bản sắc miền Tây.

Về công tác an ninh trật tự cho lễ hội, Thượng tá Võ Minh Thắng - Trưởng Công an phường Sóc Trăng cho biết, đã xây dựng phương án chi tiết bảo đảm an ninh trật tự cho toàn bộ chuỗi sự kiện. Theo kế hoạch, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh cơ sở sẽ được huy động, chia thành 31 chốt và 36 tổ công tác trên địa bàn hai phường.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tuần tra, kiểm soát từ 22 giờ đến 5 giờ sáng để phòng ngừa tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra ùn tắc, trộm cắp, cướp giật hay buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

“Lễ hội dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người dân, du khách, nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu”, Thượng tá Võ Minh Thắng nhấn mạnh.

Thượng tá Võ Minh Thắng - Trưởng Công an phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ).

Công an phường Sóc Trăng cũng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an các địa phương lân cận tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật. Công an cũng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, lưu trú, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Ông Huỳnh Đức Dũng - Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng cho biết thêm, đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khép kín địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy, đặc biệt tuyến sông Maspéro - nơi diễn ra giải đua ghe Ngo. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau lễ hội.