Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng 5 phòng tin học trị giá 500 triệu đồng

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng 5 “Phòng tin học cho em” với tổng trị giá 500 triệu đồng dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trao tặng chương trình “Phòng tin học cho em”

Đây là phần quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, giúp các em tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Văn Đăng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng chương trình “Phòng tin học cho em” tới đại diện các đơn vị thụ hưởng.Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ học tập cho thiếu nhi luôn là ưu tiên của tổ chức Đoàn, nhằm tạo môi trường rèn luyện toàn diện, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và kỹ năng số.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo thêm động lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. Các “Phòng tin học cho em” được kỳ vọng sẽ trở thành không gian học tập hiện đại, thân thiện, giúp thiếu nhi tiếp cận tri thức mới và phát triển năng lực trong thời đại số.