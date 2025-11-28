Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng 5 phòng tin học trị giá 500 triệu đồng

P.V

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng 5 “Phòng tin học cho em” với tổng trị giá 500 triệu đồng dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

may-tinh.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trao tặng chương trình “Phòng tin học cho em”

Đây là phần quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, giúp các em tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Văn Đăng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng chương trình “Phòng tin học cho em” tới đại diện các đơn vị thụ hưởng.Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ học tập cho thiếu nhi luôn là ưu tiên của tổ chức Đoàn, nhằm tạo môi trường rèn luyện toàn diện, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và kỹ năng số.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo thêm động lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. Các “Phòng tin học cho em” được kỳ vọng sẽ trở thành không gian học tập hiện đại, thân thiện, giúp thiếu nhi tiếp cận tri thức mới và phát triển năng lực trong thời đại số.

P.V
#Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Cùng chuyên mục