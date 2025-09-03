Đà Nẵng: Khởi công dự án du lịch gần 750 tỷ ở điểm đầu Cung đường Di sản

Theo lãnh đạo Đà Nẵng, Dự án Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng tọa lạc tại vị trí cửa ngõ của “Cung đường di sản văn hóa” kết nối Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang, hứa hẹn trở thành điểm nhấn, mở rộng không gian phát triển kinh tế - du lịch, tăng cường liên kết vùng giữa Đà Nẵng với khu vực miền Trung.

Chiều 3/9, tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn FVG tổ chức Lễ khởi công dự án Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị Du lịch Nam Hội An.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án có quy mô 380 phòng lưu trú quy chuẩn 4 và 5 sao với tổng vốn đầu tư gần 750 tỷ đồng. Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại bao gồm các công trình trọng điểm: Resort Fivires Nam Hội An - quy mô 5 tầng với 120 phòng và 8 villas đạt chuẩn 5 sao, tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng; Khách sạn Fivitel Nam Hội An cùng 1 trung tâm thương mại dịch vụ FIVICOM quy mô 12 tầng, 240 phòng đạt chuẩn 4 sao, với tổng vốn đầu tư 327 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án.

Ông Nguyễn Anh Tấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG cho hay, tổ hợp dự án có một vị thế chiến lược đặc biệt, là công trình thuộc điểm đầu của Cung đường di sản - văn hóa kết nối Hội An - Mỹ Sơn và Cổng Trời Đông Giang. Đây không chỉ là một dự án đơn lẻ, mà là viên gạch đầu tiên cho một chiến lược dài hạn.

Tầm nhìn chiến lược của tập đoàn giai đoạn 2025-2030 là kiến tạo một hệ sinh thái du lịch đồng bộ trên Cung đường Di sản - văn hóa. Phát triển 1.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao tại mỗi điểm đến, phục vụ tối thiểu 2 triệu lượt khách lưu trú mỗi năm, chậm nhất vào năm 2030.

"Chiến lược cốt lõi của chúng tôi không chỉ mời gọi du khách đến, mà phải giữ chân họ ở lại lâu hơn. Chúng tôi sẽ phát triển một hệ sinh thái dịch vụ về đêm và văn hóa nghệ thuật đặc sắc để níu chân du khách", ông Tân, thông tin.

Phát triển du lịch - dịch vụ phía Nam Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, dự án hứa hẹn trở thành điểm nhấn, mở rộng không gian phát triển kinh tế - du lịch về phía Nam thành phố, đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa Đà Nẵng với khu vực miền Trung.

Điểm nổi bật của dự án là chiến lược “giữ chân khách du lịch lâu hơn”, phát triển các dịch vụ bổ trợ như chợ đêm, du thuyền sông Thu Bồn, cùng những show diễn văn hóa đặc sắc “Vũ điệu Chăm Pa”, “Vũ điệu đại ngàn”. Đây là hướng đi sáng tạo, giúp gia tăng giá trị chi tiêu của du khách, tạo hàng ngàn việc làm, thúc đẩy du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Dự án nằm ở vị trí cửa ngõ của “Cung đường di sản văn hóa” kết nối Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang.

Thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tâm huyết và tầm nhìn của Tập đoàn FVG, đồng thời cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy nhanh hạ tầng giao thông kết nối để hình thành một chuỗi du lịch liền mạch, hấp dẫn.