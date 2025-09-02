Đà Nẵng vừa 'bỏ túi' hơn 2.200 tỷ đồng

TPO - Ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Đà Nẵng cho hay kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, thành phố đón lượng khách “khủng”, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 30/8-2/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt hơn 620.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa hơn 452.000 lượt, tăng 17%.

Đà Nẵng đón hơn 620.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ.

Trung bình mỗi ngày có 137 chuyến bay đến Đà Nẵng, phần lớn là chuyến nội địa với nguồn khách từ hai đầu Hà Nội, TPHCM. Với số lượng khách này, tổng thu du lịch của Đà Nẵng đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Sở VHTT&DL cho biết thêm, công suất phòng khách sạn khối 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 70%. Nhiều khách sạn 4-5 sao ở địa bàn phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, phường Hội An Đông, Hội An đạt công suất trên 80%.

Để phục vụ du khách trong dịp lễ này, thành phố tổ chức phun lửa phun nước tại Cầu Rồng 5 đêm liên tiếp từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9; nhiều bảo tàng miễn phí vé tham quan; các khu du lịch tung nhiều gói ưu đãi hấp dẫn.

Trong 4 ngày nghỉ lễ thời tiết Đà Nẵng khô ráo, trời mát mẻ thuận lợi cho du khách tham quan, vui chơi, nhất là các điểm du lịch ngoài trời.