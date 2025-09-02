Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng vừa 'bỏ túi' hơn 2.200 tỷ đồng

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Đà Nẵng cho hay kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, thành phố đón lượng khách “khủng”, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 30/8-2/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt hơn 620.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa hơn 452.000 lượt, tăng 17%.

tp-dn-dulich-quoc-khanh-9.jpg
Đà Nẵng đón hơn 620.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ.

Trung bình mỗi ngày có 137 chuyến bay đến Đà Nẵng, phần lớn là chuyến nội địa với nguồn khách từ hai đầu Hà Nội, TPHCM. Với số lượng khách này, tổng thu du lịch của Đà Nẵng đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Sở VHTT&DL cho biết thêm, công suất phòng khách sạn khối 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 70%. Nhiều khách sạn 4-5 sao ở địa bàn phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, phường Hội An Đông, Hội An đạt công suất trên 80%.

Để phục vụ du khách trong dịp lễ này, thành phố tổ chức phun lửa phun nước tại Cầu Rồng 5 đêm liên tiếp từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9; nhiều bảo tàng miễn phí vé tham quan; các khu du lịch tung nhiều gói ưu đãi hấp dẫn.

Trong 4 ngày nghỉ lễ thời tiết Đà Nẵng khô ráo, trời mát mẻ thuận lợi cho du khách tham quan, vui chơi, nhất là các điểm du lịch ngoài trời.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #“bỏ túi” #2 #2 ngàn tỷ đồng #2/9 #du khách #du lịch #Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục