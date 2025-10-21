Quảng Trị: Chôn cất cá heo dạt bờ theo tín ngưỡng ngư dân

TPO - Sáng 21/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức chôn cất một cá thể cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ (phường Đồng Thuận, Quảng Trị) theo nghi thức tín ngưỡng truyền thống của ngư dân.

Trung tá Đặng Văn Long, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ, cho biết cá thể cá heo (thường được ngư dân gọi kính cẩn là “cá Ông”) có chiều dài khoảng 2m, nặng khoảng 150kg, được người dân phát hiện dạt vào bờ trong tình trạng đã chết và đang phân hủy.

Chính quyền, bộ đội biên phòng và người dân tổ chức chôn cất cá heo theo phong tục địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền và người dân tiến hành kiểm tra, xử lý và tổ chức chôn cất cá Ông theo đúng phong tục, đồng thời phun tiêu độc, khử trùng khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Trung tá Long, việc chôn cất được tiến hành chu đáo, thể hiện sự trân trọng và tín ngưỡng thiêng liêng của ngư dân ven biển, những người tin rằng cá Ông là vị thần che chở, mang lại bình an và may mắn trên biển.

Tại nhiều vùng ven biển miền Trung, trong đó có Quảng Trị, khi phát hiện cá Ông dạt vào bờ, người dân thường tổ chức lễ an táng trang trọng, sau đó lập miếu thờ hoặc lăng Ông để tưởng niệm – một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng gắn bó với đời sống người dân vùng biển hàng trăm năm nay.