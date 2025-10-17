Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện cá heo mắc cạn tại vùng biển TP Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cá thể cá heo chưa trưởng thành bị sóng lớn đánh lạc đàn dạt vào vùng biển xã Phú Vinh (TP Huế), được người dân địa phương cứu hộ, đưa trở lại vùng nước sâu an toàn.

Tối 16/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Vinh (TP Huế) cho biết, một cá thể cá heo bị sóng lớn đánh vào bờ dẫn đến mắc cạn đã được người dân cứu hộ, đưa về vùng nước sâu an toàn.

ca-heob.jpg
Cá thể cá heo﻿ thời điểm bị mắc cạn tại vùng biển xã Phú Vinh, Huế.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân thôn Bắc Thượng (xã Vinh An cũ, nay là xã Phú Vinh) phát hiện một cá thể cá heo bị sóng đánh dạt vào gần bờ và mắc cạn.

ca-heo-duoc-giai-cuu.jpg
Người dân cứu hộ﻿, đưa cá heo về biển sâu an toàn.

Con cá heo dài khoảng 1 mét, chưa trưởng thành, có thể do kiếm ăn gần bờ nên lạc đàn và bị sóng đánh dạt vào vùng nước nông, sức khỏe yếu dần.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã cùng nhau đưa cá thể cá heo này trở lại vùng nước sâu. Con cá heo sau đó đã bơi ra xa, trở về vùng nước sâu an toàn.

Ngọc Văn
#cá heo #lạc đàn #sóng đánh #trôi dạt #gần bờ #biển Vinh Thanh #UBND xã Phú Vinh #ngời dân #cứu hộ #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục