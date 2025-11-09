Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu có hơn một triệu người theo dõi sau khi tố ông Nawat

Duy Nam

TPO - Người đẹp Mexico - Fatima Bosch - có hơn 1,4 triệu người theo dõi sau màn đấu tố ông Nawat ở lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 4/11. Cô được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện.

566050514-18429299395128348-8837990754634397184-n.jpg
565435892-18429299377128348-6351285755421973230-n.jpg
Người đẹp Mexico - Fatima Bosch nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp quốc tế sau sự cố xảy ra ở lễ trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 4/11 tại Bangkok, Thái Lan. Tại buổi lễ, ông Nawat đã chỉ đích danh Fatima Bosch và chất vấn cô về việc tại sao không đăng bài quảng cáo cho các nhà tài trợ trên trang cá nhân.
574123777-18430248595128348-8918946044781637057-n.jpg
573978215-18430248586128348-8867082901266827784-n.jpg
Do quá bức xúc, Fatima Bosch đã bỏ ra khỏi khán phòng. Cô cũng không ngần ngại bóc mẽ ông Nawat trước mặt giới phóng viên. Cô nói: “Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả. Các bạn là những con người tuyệt vời. Nhưng những gì giám đốc của các bạn vừa làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc chỉ vì có vấn đề với tổ chức Miss Universe Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công, bởi tôi luôn cư xử đúng mực, không làm phiền ai, chỉ cố gắng tử tế và thể hiện hết khả năng của mình”.
573854680-18429413395128348-6942344719097789725-n.jpg
572672584-18429413335128348-6358751156859581068-n.jpg
Cô cho biết mình bị quát mắng, xúc phạm và yêu cầu im lặng mà không rõ lý do. “Tôi nghĩ thế giới cần biết điều này, vì chúng tôi là những người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng tôi cất lên tiếng nói của mình. Không ai có quyền bắt chúng tôi im lặng và tôi không để ai làm vậy với mình”, cô nói.
573639733-18429996343128348-7247751839818174872-n.jpg
573626576-18429996328128348-2013811900892429618-n.jpg
Sau sự việc, Fatima Bosch nhấn mạnh thông điệp: “Dù bạn có ước mơ lớn hay đang đội chiếc vương miện, nếu điều gì đó lấy đi phẩm giá của bạn, hãy dũng cảm rời đi”.
573331925-18429996346128348-6258552811770147394-n.jpg
Sự mạnh mẽ lên tiếng của Fatima Bosch nhận được sự cổ vũ của khán giả và nhiều hoa hậu. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig cũng đăng tải bài viết ủng hộ người đẹp Mexico. "Việc đứng lên bảo vệ chính mình không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó lại là một trong những hành động quan trọng nhất thể hiện sự tự trọng và sức mạnh nội tại của bạn. Nó có nghĩa là bạn hiểu rõ giá trị bản thân, biết đặt ra ranh giới, và không cho phép bất kỳ ai hay điều gì làm lu mờ tiếng nói hay giá trị của bạn", Victoria viết.
542272815-18419693914128348-5147815269990152081-n.jpg
542583159-18419693887128348-5994240251357436035-n.jpg
Sau sự việc, Fatima Bosch nhận được sự quan tâm từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Trang cá nhân Instagram của cô từ vài trăm nghìn người theo dõi đã vọt lên hơn 1,4 triệu người theo dõi. Người đẹp Mexico cũng là một trong những thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.
490328934-18398621665128348-4845637976159505451-n.jpg
490041801-18398621677128348-7097273473727788535-n.jpg
Các bài đăng gần đây của Fatima Bosch đều nhận lượng tương tác khủng với vài trăm nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận, chia sẻ.
568957891-18428085463128348-7562003731666717361-n.jpg
568724706-18428085454128348-614464560849394398-n.jpg
Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ, các diễn đàn sắc đẹp và khán giả dự đoán Fatima Bosch là đối thủ đáng gờm, nhiều khả năng giành thành tích cao tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
576511793-18430545556128348-5925400235093488318-n.jpg
574784495-18430545538128348-3487240944516489280-n.jpg
Fatima Bosch năm nay 24 tuổi, xuất thân trong một gia đình có truyền thống sắc đẹp. Mẹ và các dì của cô đều tham gia các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh Flor de Oro ở Mexico.
573018907-18429548908128348-2971928302293118062-n.jpg
572649930-18429548920128348-2779242273987386338-n.jpg
Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.
538874119-18417768985128348-1954642403988090554-n.jpg
Bên cạnh niềm đam mê về thời trang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Mexico còn có sở thích chơi tennis, cưỡi ngựa, âm nhạc, hội họa và thơ ca. Người đẹp từng chia sẻ có tuổi thơ khó khăn. "Tôi đã bị bắt nạt vì bị chứng khó đọc, rối loạn tăng động giảm chú ý. Tôi từng bị bạn học đối xử tàn nhẫn, nhưng tôi không oán giận, bởi vì tôi biết họ không cố ý làm vậy”, cô chia sẻ.
495646984-18402179071128348-6777002736330989164-n.jpg
495562380-18402179059128348-3943844532660934197-n.jpg
Fatima Bosch đang theo đuổi các dự án tập trung vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe. "Hãy để những điều đó trở thành quyền lợi chứ không phải đặc quyền. Hãy giúp phụ nữ ra ngoài mà không sợ hãi và trẻ em không từ bỏ ước mơ của mình", cô nói.
Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #ông Nawat

