Hoa hậu có hơn một triệu người theo dõi sau khi tố ông Nawat

TPO - Người đẹp Mexico - Fatima Bosch - có hơn 1,4 triệu người theo dõi sau màn đấu tố ông Nawat ở lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 4/11. Cô được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện.