TPO - Ông Nawat đã livestream để xin lỗi về những phát ngôn không đúng mực tại lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chiều 4/11. Tuy nhiên, chủ tịch Miss Universe - ông Raul Rocha và nhiều hoa hậu quốc tế vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích ông Nawat.

Cảnh tượng hỗn loạn tại lễ trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan chiều 4/11 vẫn đang là tâm điểm bàn tán của các fan sắc đẹp quốc tế. Ông Nawat - giám đốc điều hành Miss Universe hứng chịu nhiều chỉ trích từ khán giả vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Đặc biệt, những hành động được cho là xúc phạm của ông Nawat với đại diện Mexico đã khiến nhiều hoa hậu quốc tế đồng loạt lên tiếng. Đây được xem là đỉnh điểm của scandal tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 kể từ khi cuộc thi khởi động vào đầu tháng 11.

Ông Nawat xin lỗi sau sự việc.

Tối 4/11, ông Nawat livestream sau những ồn ào diễn ra ở buổi lễ trao sash. Ông cho biết là người chi trả cho tất cả mọi thứ của cuộc thi năm nay nên muốn các thí sinh quay video để đổi lại giá trị quảng bá. Ông chia sẻ chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng mỗi ngày vì các vấn đề đang xảy ra.

Ông Nawat cho biết muốn dành dịch vụ 5 sao cho tất cả thí sinh, nhưng một số người rất khó hợp tác. Ông chỉ mong muốn một chương trình chất lượng và để mọi người có trải nghiệm tốt, đặc biệt là ở Phuket và Pattaya.

Ông hy vọng từ bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn và sẽ tìm giải pháp cho đội ngũ nhân viên và người phụ trách. Ông khẳng định sẽ không ép buộc thí sinh quay video nếu họ không muốn. Ông sẽ để mọi người tự do làm những gì họ muốn, không áp đặt điều kiện nào.

Ông Nawat cũng hứa chăm sóc tất cả thí sinh tốt nhất có thể, và cam kết sự việc ồn ào như vậy không xảy ra lần nữa. Ông xin lỗi người hâm mộ, nhưng mong mọi người cũng hiểu cho ông, vì ông đã gặp nhiều rắc rối liên tiếp suốt ba ngày qua.

Lời xin lỗi muộn màng

ông Raúl Rocha - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - đã ra thông báo chính thức về sự việc.

Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig cũng lên tiếng về sự việc.

Dù ông Nawat đã xin lỗi nhưng hệ lụy từ sự cố ở lễ trao sash đối với hình ảnh của tổ chức Miss Universe được đánh giá là nghiêm trọng. Sau lời xin lỗi muộn màng của Nawat, vào sáng sớm 5/11, ông Raúl Rocha - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - đã ra thông báo chính thức về sự việc.

Ông Rocha thừa nhận mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng, đồng thời trấn an người hâm mộ, các đối tác và các tổ chức quốc gia rằng thương hiệu Miss Universe vẫn luôn cam kết duy trì sự liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bài phát biểu của ông Rocha là những tuyên bố về ông Nawat Itsaragrisil - người chịu trách nhiệm về việc đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Ông Rocha nói: "Rất tiếc ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai, ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại những hành động này. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, giới hạn ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn".

Ông Rocha nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là duy trì tính minh bạch và giữ vững các tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà cuộc thi đề ra, đảm bảo rằng mọi thí sinh đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và hỗ trợ trong suốt hành trình dự thi.

Nhiều hoa hậu quốc tế cũng lên tiếng trước hành động được cho là xúc phạm phụ nữ của ông Nawat với đại diện Mexico. Có mặt ở lễ trao sash và chứng kiến sự việc, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig đã tức giận đòi bỏ về.

Sau đó, cô phát biểu trên trang cá nhân: "Việc đứng lên bảo vệ chính mình không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó lại là một trong những hành động quan trọng nhất thể hiện sự tự trọng và sức mạnh nội tại của bạn. Nó có nghĩa là bạn hiểu rõ giá trị bản thân, biết đặt ra ranh giới, và không cho phép bất kỳ ai hay điều gì làm lu mờ tiếng nói hay giá trị của bạn. Đủ rồi, và tiếng nói của chúng ta sẽ vang lên mạnh mẽ, rõ ràng".

Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios cũng lên tiếng: "Một số giá trị lẽ ra phải dẫn dắt Miss Universe đó là sự tôn trọng, phẩm giá, bình đẳng giới và sự minh bạch thì hiện đang bị đặt dấu hỏi. Không thể chấp nhận việc một người phụ nữ bị xúc phạm hoặc thiếu tôn trọng công khai dưới ánh đèn sân khấu của một cuộc thi quốc tế tuyên bố đề cao tiếng nói, tài năng và phẩm giá của phụ nữ".

Cô khẳng định: "Các cuộc thi sắc đẹp nên là nền tảng để trao quyền, động viên. Khi các yếu tố về quyền lực hoặc sự thiếu tôn trọng lên ngôi thì tôn chỉ, mục đích của cuộc thi sẽ bị phản bội".

​Người đẹp cho rằng các thí sinh xứng đáng có môi trường an toàn, chuyên nghiệp và được tôn trọng không chỉ với tư cách là các thí sinh mà còn là những phụ nữ đại diện cho đất nước của họ bằng ước mơ, tài năng và bản sắc độc đáo.