Ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ kiện ông Nawat

TPO - Doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe) cho biết sẽ gửi đơn kiện sau vụ việc Nawat xúc phạm đại diện Mexico tại sự kiện trao sash hôm 4/11.

Hôm 6/11, ông Raúl Rocha tham dự lễ khai mạc Đại hội Mariachi thế giới lần thứ 2. Tại đây, ông Raúl Rocha đã được phóng viên phỏng vấn về vụ việc ồn ào những ngày qua của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Ông Raúl cho biết đã cử Mario Bucaro - CEO của Miss Universe - sang Thái Lan không chỉ để kiểm soát công việc mà còn để liên hệ với luật sư để tham vấn về vấn đề pháp lý. Ông Raúl khẳng định chắc chắn có hành động kiện tụng chống lại ông Nawat. “Lời xin lỗi của ông Nawat không đủ để chúng tôi không kiện”, ông nói.

Ông Raúl Rocha và ông Nawat.

Ông Raúl chia sẻ thêm: "Để bảo vệ các giá trị, phẩm giá và quyền lợi của phụ nữ, chúng tôi không thể không lên tiếng và lên án hành động đã xảy ra".

Chủ tịch Miss Universe cũng khẳng định đơn kiện đã được nộp sau vụ việc ồn ào vừa qua. "Đó là điều không phải bàn cãi. Chỉ thị từ phía tôi rất rõ ràng, họ phải tiến hành khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền. Đây không phải là vấn đề của lời xin lỗi".

Ông Raúl nêu quan điểm cho rằng một lời xin lỗi của ông Nawat là không đủ. "Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề phải được báo cáo. Dù bất kể thế nào, chúng tôi chắc chắn thực hiện điều đó", ông cho biết thêm.

Những ồn ào liên tiếp trong ngày qua ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã thu hút sự chú ý của khán giả, truyền thông quốc tế. Sau sự việc, ông Nawat khẳng định có thái độ đúng mực và không can thiệp quá sâu vào nguyện vọng của ê-kíp Miss Universe cũng như các thí sinh.

Mặc dù vậy, dư luận quốc tế vẫn tiếp tục chỉ trích ông Nawat nặng nề. Nhiều hoa hậu quốc tế cũng bày tỏ quan điểm về vụ việc, chống lại ông Nawat. Đại sứ quán Mexico cũng bày tỏ sự quan ngại.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu khi ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo khẳng định hoạt động bình chọn top 10 ăn tối cùng ông Nawat không được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Sau đó, mối quan hệ giữa Nawat và Raúl Rocha bắt đầu trở nên căng thẳng.

Ông Raúl Rocha đăng story chê cười cổ phiếu của Miss Grand International (cuộc thi do ông Nawat làm chủ tịch) bị tụt giá thê thảm. Đáp lại, ông Nawat đăng tấm ảnh cổ phiếu MGI tăng như một sự mỉa mai.

Ngày 5/11, ông Raúl Rocha đã ra thông báo chính thức về sự việc thông qua trang chủ Miss Universe. Ông Rocha nói: "Rất tiếc ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai, ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại những hành động này. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, giới hạn ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn".

Ông Rocha cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là duy trì tính minh bạch và giữ vững các tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà cuộc thi đề ra, đảm bảo rằng mọi thí sinh đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và hỗ trợ trong suốt hành trình dự thi.