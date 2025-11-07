Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ cấp cứu

TPO - Đại diện Iceland - Helena O’Connor vắng mặt tại các sự kiện ở Miss Universe 2025 do phải nhập viện cấp cứu.

Đại diện Iceland - Helena O’Connor đăng tải bài viết cho biết cô gặp vấn đề về sức khỏe, phải nhập viện cấp cứu nên chưa thể tham gia các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra ở Thái Lan.

Cô viết: “Đôi khi cuộc sống đưa ta đến những ngã rẽ không ngờ và điều đó cũng không sao cả. Vài ngày gần đây tôi không khỏe và đã phải nhập viện bằng xe cứu thương. Tôi vô cùng biết ơn trước sự tử tế và hỗ trợ mà tôi nhận được từ mọi người ở Thái Lan trong thời gian này. Tôi vẫn đang hồi phục”.

Helena O’Connor trong ngày đầu nhập cuộc.

Bài viết gần đây nhất trên trang cá nhân của Helena O’Connor là cách đây ba ngày khi cô chia sẻ hình ảnh tham gia buổi thử trang phục áo tắm của ban tổ chức. "Biết ơn vì những gì chúng tôi đang trải qua, mọi thứ đều sang trọng", cô viết.

Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Helena O’Connor và gửi lời chúc cô mau bình phục để có thể tham dự các hoạt động cùng hơn 120 thí sinh tại Thái Lan.

Helena năm nay 20 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà. Trước khi đến với Miss Universe 2025, cô từng đại diện Iceland tham dự Miss Supranational 2024 và lọt vào top 25 chung cuộc.

Trước đó, nhiều thí sinh đã bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào phút chót do gặp vấn đề về sức khỏe và visa. Hôm 5/11, người đẹp Nigeria - Zoulahatou Amadou - đã xác nhận thông tin bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Cô viết: "Thật không may, tôi đã không thể đến Thái Lan để đại diện cho Nigeria tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Vé máy bay của tôi đến quá muộn, và lịch trình bay hiện tại không cho phép tôi đến Bangkok kịp giờ tham dự cuộc thi".

Trong khi đó, người đẹp Josiane Golonga - đại diện Cameroon và Diana Fast - đại diện Đức đều thông báo không thể đến Thái Lan dự thi vì lý do cá nhân.

Gần đây, đại diện Cameroon cũng bất ngờ từ bỏ quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Sau đó, cô được giám đốc quốc gia bổ nhiệm làm Miss Cosmo Cameroon 2025 và sang Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025 vào tháng 12.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến có sự tham dự của hơn 130 thí sinh, tuy nhiên sau khi nhiều người đẹp bỏ cuộc, hiện cuộc thi còn sự góp mặt của hơn 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dù mới chỉ khởi động vài ngày nhưng Hoa hậu Hoàn vũ 2025 liên tiếp gặp scandal. Đỉnh điểm là sự việc ông Nawat mắng mỏ người đẹp Mexico trong lễ trao sash làm bùng lên tranh cãi.

Sự việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng lại và thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều hoa hậu lên tiếng bảo vệ người đẹp Mexico và chỉ trích ông Nawat. Báo chí quốc tế cũng đồng loạt lên bài viết về sự việc khiến hình ảnh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.