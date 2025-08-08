Điểm danh 3 ứng viên có thể 'lấy' 10 tỷ đồng từ LPBank V-League 2025/26

TPO - Đội vô địch LPBank V-League 2025/26 nhận mức thưởng 5 tỷ đồng, trong khi 2 đội Á quân và HCĐ lần lượt ẵm 3 và 1,5 tỷ đồng.

Công bố sáng 8/8 tại Hà Nội, LPBank tiếp tục giữ vai nhà tài trợ chính của V-League. Thoả thuận hợp tác khẳng định sự hợp tác lâu dài giữa VPF, FPT và đối tác tài trợ, nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng cho giải bóng đá cấp CLB cao nhất của Việt Nam. Bằng chứng là bộ nhận diện thương hiệu mới của LPBank V-League được ra mắt.

Mùa giải mới sẽ khởi tranh từ 15/8 và dự kiến kết thúc ngày 20/6/2026. Sau khi đẩy PVF CAND lên thế chỗ Quảng Nam, V-League vẫn có 14 đội tranh tài ở 26 vòng với 182 trận. Tổng giá trị giải thưởng của 3 đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng, trong đó nhà vô địch ngoài cúp, HCV còn nhận 5 tỷ đồng; Á quân và đội HCĐ nhận lần lượt 3 và 1,5 tỷ đồng.

Theo BTC giải, điểm cộng của mùa giải là việc có rất nhiều trận derby. Ngoài ra, tính cạnh tranh cũng cao hơn do có đến 2 suất xuống hạng trực tiếp.

Tương tự 4 mùa giải trước, toàn bộ các trận đấu của V-League 2025/26 do FPT Play giữ bản quyền, hợp tác sản xuất và phát sóng. Nhiều công nghệ mới được áp dụng trong mùa bóng này, nhằm tăng chất lượng hình ảnh giải đấu, phục vụ CĐV một cách hoàn hảo nhất.

Theo BTC giải, hiện VPF đã bổ sung thêm 1 xe VAR, nâng số lượng thành 5 xe VAR đạt chuẩn, hướng tới hoàn tất mục tiêu "phủ sóng" công nghệ VAR tại V-League (trợ lý trọng tài video).

Mùa giải trước, Thép Xanh Nam Định lần thứ 2 liên tiếp bảo vệ thành công ngôi vô địch. Cuộc đua năm nay dự báo sẽ khốc liệt hơn với việc Công an Hà Nội, Thể Công Viettel hay CLB Hà Nội đều tăng cường lực lượng rất mạnh.