Nhận định Barcelona vs Elche, 0h30 ngày 3/11: Hủy diệt vị khách

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Elche, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona buộc phải thắng Elche nếu không muốn bị đại kình địch Real Madrid bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Barcelona đang bám đuổi Real Madrid.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Elche

Sau thất bại đau đớn ở trận El Clasico, Barcelona đang phải đối mặt với giai đoạn khủng hoảng niềm tin. Hai trận thua trong ba vòng gần nhất đã khiến thầy trò Hansi Flick tụt lại trong cuộc đua vô địch, và nếu Real Madrid thắng Valencia ở trận đấu sớm, khoảng cách giữa hai đội có thể lên tới 8 điểm. Điều đó đồng nghĩa, cuộc tiếp đón Elche tại Camp Nou không khác gì một “mệnh lệnh phải thắng” với nhà ĐKVĐ La Liga.

Phong độ của Barcelona mùa này có phần thất thường. Họ thắng 7, hòa 1, thua 2 sau 10 vòng, vẫn là một con số tốt nếu nhìn riêng rẽ, nhưng với tiêu chuẩn của đội bóng xứ Catalan, đó là lời cảnh báo rõ ràng. Dẫu vậy, hàng công vẫn là niềm hy vọng lớn nhất với 25 bàn thắng, nhiều nhất giải đấu, cho thấy Barca vẫn biết cách tạo ra khác biệt.

Đội bóng của Flick sẽ phải nhanh chóng gạt bỏ nỗi thất vọng ở trận thua Real Madrid để lấy lại hình ảnh của kẻ thống trị. Một thắng lợi trước Elche không chỉ giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, mà còn là liều thuốc tinh thần trước khi tái xuất ở Champions League trong chuyến làm khách Club Brugge đầu tháng 11.

Với Elche, hành trình trở lại La Liga mùa này đang diễn ra tương đối khởi sắc. 14 điểm sau 10 trận giúp thầy trò Eder Sarabia tạm đứng thứ 8, vị trí mà không nhiều người nghĩ tới trước mùa giải. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của họ lại nằm ở sân khách, khi chưa thắng nổi trận nào, với 3 trận hòa và 2 thất bại.

Chiến thắng đậm ở Cúp Nhà vua hồi giữa tuần mang lại chút hứng khởi, nhưng Elche hiểu rằng đối đầu Barcelona là câu chuyện hoàn toàn khác. Một kết quả hòa đã là thành công, còn giành 3 điểm sẽ là kỳ tích thực sự.

Barcelona cần chiến thắng, không chỉ để lấy lại 3 điểm, mà còn để chứng minh họ vẫn đủ bản lĩnh và khát khao để bảo vệ ngôi vương. Trước đối thủ ưa thích như Elche, Flick và các học trò không được phép mắc thêm sai lầm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Elche

Lịch sử đang hoàn toàn đứng về phía đội chủ sân Camp Nou. Trong 55 lần chạm trán, Barca thắng tới 34 và chưa từng bại trận khi tiếp đón Elche trên sân nhà. Thậm chí, họ đang sở hữu chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ này, minh chứng rõ ràng cho sự chênh lệch về đẳng cấp.

Barcelona thi đấu chật vật trong tháng 10 khi chỉ thắng 2/5 trận đấu và nhận 2 thất bại.

Elche thi đấu 4 trận trong tháng 10 và chỉ có 1 chiến thắng, nhận thất bại và có 1 trận hòa.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Elche

Barcelona không có sự phục vụ của tiền vệ Pedri do bị treo giò. Ter Stegen, Gavi, Joan Garcia, Raphinha vắng mặt vì chấn thương. Olmo và Lewandowski bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Elche có đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Elche

Barcelona: Szczesny; Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde; De Jong, Casado; Rashford, Lopez, Yamal; Torres.

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Mir, Rodriguez.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-0 Elche