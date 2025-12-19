Danh thủ Thái Lan chỉ trích HLV đội U22: Đây là kẻ ngu ngốc

TPO - Sau trận thua 2-3 của U22 Thái Lan trước Việt Nam, cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Bài đăng của Sarayuth thu hút sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng.

"Hãy cho phép tôi lên tiếng với tư cách là một HLV, cũng như nhiều người chưa từng có cơ hội đó (dẫn dắt U22 Thái Lan - PV). Đây là huấn luyện viên ngu ngốc", Sarayuth chỉ trích trên trang cá nhân.

Bài đăng của cựu tuyển thủ Thái Lan thành nơi để cư dân mạng Thái Lan trút giận. Nhiều CĐV ủng hộ Sarayuth, tiếp tục chỉ trích cá nhân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và toàn đội U22 Thái Lan. Trong khi đó, cũng không ít ý kiến cho rằng Sarayuth không nên dùng ngôn từ nặng nề với đồng nghiệp.

Sau đó, Sarayuth giải thích: "Tôi chỉ là một CĐV bóng đá và không muốn bất cứ ai cướp mất ngôi vô địch tại đất nước chúng ta".

Sarayuth là tiền đạo lừng lẫy trong lịch sử bóng đá Thái Lan, từng chơi 49 trận cho đội tuyển, ghi 31 bàn. Ở sự nghiệp CLB, Sarayuth trải qua 12 đội bóng khác nhau, một trong số đó là Pisico Bình Định giai đoạn 2005-2006.

Chia sẻ của Sarayuth khiến truyền thông Thái Lan dậy sóng. Hai cựu cầu thủ Thái Lan là Teeratep Winothai và Sanrawat Dechmitr lên tiếng phản bác lời chỉ trích từ những người có tầm ảnh hưởng trong giới bóng đá Thái Lan. Hai cầu thủ không nhắc đích danh nhưng chắc chắn có phần liên quan đến Sarayuth.

"Hãy động viên lẫn nhau, tại sao lại xúc phạm? Anh cũng là cựu tuyển thủ quốc gia mà. Phê bình và phân tích là tùy ý nhưng đừng xúc phạm người khác. Khi còn thi đấu, anh cũng không muốn bị người khác xúc phạm. Họ là đàn anh của anh đấy, xin hãy tôn trọng", Teeratep nhắn nhủ.

Sarawut nêu quan điểm: "Tôi hiểu ý kiến đó. Trong bóng đá, mọi thứ có thể xảy ra. Với tỷ số như vậy của U22 Thái Lan, sẽ có chỉ trích. Nhưng chúng ta sẽ tiến bộ, đừng đặt ra giới hạn. Ai đó muốn người này hoặc người kia làm HLV, nhưng tại sao chính họ không tự học hỏi và cạnh tranh cho vị trí HLV ấy?".

Thanh Nhàn kết liễu tham vọng của Thái Lan. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Trên sân nhà, U22 Thái Lan trải qua cú sốc khi thua Việt Nam 2-3. Cay đắng cho người Thái khi họ dẫn 2-0 từ phút 25 và tạo ra thế trận lấn lướt trong hiệp một. Nhưng đến hiệp 2, U22 Việt Nam lấy lại thế trận, ghi 2 bàn gỡ hòa cảm xúc. Đến hiệp phụ, bàn thắng của Thanh Nhàn khiến chủ nhà lặp lại kịch bản ác mộng ở ASEAN Cup 2025.

Sau 8 năm, Thái Lan vẫn bất lực trên con đường trở lại đỉnh cao SEA Games 33. Ba kỳ chung kết, ông vua bóng đá Đông Nam Á gục ngã trước ngưỡng thiên đường ở bóng đá nam SEA Games 33. Từ truyền thông Thái Lan đến giới chuyên môn, không có nhiều động viên cho thầy trò HLV Thawatchai. Thay vào đó là những mổ xẻ về nguyên nhân thất bại. Người Thái đã bi quan về tương lai của đội tuyển khi các cấp độ trẻ liên tục ngã ngựa.