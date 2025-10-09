Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025

Vĩnh Xuân

Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công 2025 sẽ khởi tranh vòng loại vào giữa tháng 11, và vòng chung kết vào cuối tháng 11 tới đầu tháng 12.

img-3352-3-2971.jpg
Bóng đá phong trào đang ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn

Ngày 9/10, Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball) đã công bố khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công 2025. Đây là lần thứ 5 giải được tổ chức, năm nay tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi quy tụ các đội bóng mạnh của cả 3 miền.

Tại vòng loại, miền Bắc có 20 đội tham dự, gồm các đại diện của: Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình. Miền Nam có 16 đội bóng của TP.HCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Khu vực miền Trung có sự cạnh tranh của 8 đội.

Sau khi tranh tài ở vòng loại 3 khu vực, 8 đội bóng đạt thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc. Vòng loại khu vực phía Bắc sẽ khởi tranh từ 12-10 đến 23-11 tại sân bóng C500 Học viện An Ninh, phường Hà Đông, Hà Nội.

Vòng loại miền Trung diễn ra từ 19-10 đến 16-11 tại sân vận động Đầm Sen, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Còn vòng loại miền Nam khởi tranh từ 11-10 đến 15-11 tại sân Gia Định - Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa, thể thao phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Tại họp báo, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết việc phát triển sân chơi bóng đá phong trào sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong cộng đồng, qua đó tạo nền tảng vững vàng hơn cho bóng đá chuyên nghiệp. Cục phó Cục TDTT, ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức giải đấu, tính lan toả của giải, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh.

Vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 từ 29-11 đến 7-12 cũng tại sân nêu trên.

Vĩnh Xuân
