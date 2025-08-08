Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup – Nơi thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup 2025, với sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), đã chính thức khép lại sau một mùa giải sôi động, kịch tính và giàu cảm xúc.

Giải đấu nhận được sự phối hợp tổ chức và hỗ trợ chặt chẽ từ Cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng các liên đoàn và Sở Văn hóa - Thể thao tại 8 khu vực vòng loại trên toàn quốc.

Sức hút mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã quy tụ hơn 100 đội bóng phong trào đến từ 8 khu vực trên toàn quốc, thi đấu theo thể thức vòng loại khu vực và Vòng Chung kết toàn quốc.

Các trận đấu được tổ chức một cách chuyên nghiệp, chỉn chu, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại các sân vận động địa phương, đồng thời ghi nhận hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến - cho thấy sức hút mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi của giải đấu.

Giải được tổ chức đồng loạt tại 8 khu vực đại diện các vùng miền, bao gồm: Khu vực miền Bắc (Hà Nội); Khu vực miền Nam (TPHCM); Khu vực Tây Nguyên (Gia Lai); Khu vực miền Tây (Cần Thơ); Khu vực Đông Bắc Bộ (Hải Phòng); Khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa); Khu vực miền Trung (Đà Nẵng) và Khu vực Nam Trung Bộ (Khánh Hoà).

Sau vòng loại, 12 đội bóng xuất sắc nhất đã chính thức góp mặt tại Vòng Chung kết toàn quốc, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19/7 đến 27/7/2025, mang đến những màn so tài đỉnh cao, đậm chất cống hiến và tinh thần thể thao đẹp.

Lễ bế mạc Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup 2025 diễn ra vào chiều ngày 27/7/2025 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàng Liệt (sân vận động Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Sự kiện khép lại một mùa giải sôi động bằng trận chung kết đầy kịch tính và cảm xúc giữa hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải: Thiên Khôi FC và XSKT Đắk Lắk, mang đến cho khán giả những pha bóng mãn nhãn và tinh thần thi đấu cống hiến, đậm chất thể thao phong trào.

Trách nhiệm cộng đồng - Cam kết phát triển bền vững từ SABECO

Không đơn thuần là một giải đấu thể thao quy mô lớn, Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup còn là minh chứng cho cam kết bền vững của SABECO trong việc kết nối giữa sự phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực vào định hướng phát triển bền vững quốc gia.

Với vai trò là đơn vị đồng hành cùng giải đấu trong nhiều năm qua, SABECO tiếp tục theo đuổi định hướng “Đồng hành cùng sự phát triển thể thao cộng đồng”, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mà doanh nghiệp đã kiên định thực hiện trong nhiều năm qua.

Không chỉ đồng hành cùng các giải đấu chuyên nghiệp, SABECO đặc biệt chú trọng đến thể thao phong trào, nơi ươm mầm hàng triệu tài năng trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa thể thao, lối sống lành mạnh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Bà Patsy Lim – Phó Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ: “Thông qua Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần thể thao, khát vọng chiến thắng và kết nối cộng đồng trên toàn quốc. Đây cũng là cách chúng tôi thực hiện cam kết phát triển bền vững - không chỉ ở góc độ kinh doanh mà còn ở khía cạnh đóng góp tích cực cho xã hội.”

Thông qua các chương trình trọng điểm như Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia - Bia Saigon Dragon Cup 2025, SABECO tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng một thương hiệu mang đậm bản sắc văn hóa, đề cao trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững.

Với SABECO, thể thao không chỉ là niềm vui, mà còn là một phần trong sứ mệnh vì cộng đồng – góp phần kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh hơn, gắn kết hơn và phát triển bền vững hơn qua từng hành động cụ thể và nhất quán.