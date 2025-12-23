Vì sao trả góp 0 % lãi suất trở thành lựa chọn “quốc dân” của người Việt?

Trong vài năm trở lại đây, “trả góp 0% lãi suất” xuất hiện dày đặc từ quầy điện máy đến sàn thương mại điện tử. Từ một ưu đãi mang tính “đặc quyền”, trả góp dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người Việt khi mua các món đồ giá trị như điện thoại, laptop, tivi hay thiết bị gia dụng.

Vậy điều gì khiến trả góp 0% trở nên hấp dẫn đến vậy, và liệu phía sau con số “0%” tưởng chừng hoàn hảo này có những rủi ro nào người tiêu dùng cần lưu ý?

Thanh toán số bùng nổ, mua trả góp 0% trở thành xu hướng

Sự tăng trưởng của trả góp 0% không diễn ra đơn lẻ, mà gắn liền với quá trình số hóa thanh toán và bán lẻ tại Việt Nam. Báo cáo thị trường BNPL cho thấy hình thức này đang mở rộng nhanh chóng ở cả kênh online lẫn offline, đặc biệt trong các ngành hàng bán lẻ điện máy, công nghệ và tiêu dùng bền.

Khi người tiêu dùng đã quen với ví điện tử, ngân hàng số và các nền tảng tài chính, việc mua sắm kèm trả góp trở thành một trải nghiệm liền mạch. Điều này cho thấy trả góp 0% không chỉ là “chiêu khuyến mãi theo mùa”, mà đang dần trở thành một phần cấu trúc của hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại.

Giảm áp lực chi tiêu, tối ưu dòng tiền cá nhân

Một trong những lý do dễ hiểu nhất khiến trả góp được ưa chuộng là khả năng chia nhỏ khoản thanh toán. Thay vì bỏ ra một số tiền lớn trong một lần, người mua hàng trả góp có thể trả trước một phần hoặc thậm chí không cần trả trước, rồi thanh toán dần theo tháng trong kỳ hạn tùy chọn, linh hoạt trải dài từ 3-24 tháng.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với những người có thu nhập ổn định nhưng không dư dả, hoặc muốn giữ lại tiền mặt cho các nhu cầu khác như sinh hoạt, học tập, dự phòng y tế. Ví dụ, một chiếc laptop phục vụ công việc hay học tập có thể là khoản chi cần thiết, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng “xuống tiền” trả hết trong một thời điểm.

Trả góp, xét ở góc độ tài chính cá nhân, chính là cách dàn trải chi phí theo thời gian, giúp ngân sách hàng tháng dễ thở hơn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu trước mắt.

Mặt trái của “0 % lãi suất”: phí ẩn và rủi ro chi tiêu quá tay

Dù hấp dẫn, “0% lãi suất” không đồng nghĩa với việc người mua hoàn toàn không phát sinh chi phí. Trên thực tế, một số chương trình trả góp có thể đi kèm phí chuyển đổi, phí quản lý hồ sơ hoặc các điều kiện ràng buộc khác, khiến tổng số tiền phải trả cao hơn giá niêm yết ban đầu.

Bên cạnh đó, nếu người mua thanh toán trễ hạn hoặc không đọc kỹ hợp đồng, các khoản phí phạt có thể phát sinh và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng cá nhân. Đây là yếu tố thường bị bỏ qua khi người tiêu dùng quá tập trung vào con số “0%”.

Một rủi ro khác là chi tiêu vượt khả năng. Khi mọi thứ đều có thể trả góp, ranh giới giữa “cần thiết” và “muốn có” trở nên mong manh hơn. Nếu không kiểm soát tốt, các khoản trả góp nhỏ lẻ cộng dồn lại có thể trở thành gánh nặng tài chính hàng tháng.

Trả góp thông minh: câu chuyện nằm ở cách sử dụng

Ở góc độ trung lập, trả góp 0% lãi suất không phải “tốt” hay “xấu” tuyệt đối, mà đơn giản chỉ là một công cụ tài chính, và hiệu quả phụ thuộc hoàn toàn vào cách người dùng sử dụng.

Một lựa chọn trả góp hợp lý thường bắt đầu từ việc hiểu rõ tổng số tiền phải trả, bao gồm mọi loại phí phát sinh; đồng thời đánh giá đúng khả năng thanh toán hàng tháng của bản thân. Trả góp nên ưu tiên cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu, học tập hoặc công việc, thay vì gom quá nhiều khoản chi nhỏ cùng lúc khiến áp lực tài chính bị dồn nén.

Khi được sử dụng đúng cách, trả góp có thể giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm công nghệ, thiết bị gia dụng hiện đại mà không làm xáo trộn ngân sách cá nhân. Ngược lại, nếu xem trả góp như “tiền miễn phí”, rủi ro tài chính là điều khó tránh khỏi.