Tử chiến trên không - Cú nổ tiếp nối Mưa đỏ

TP - Mưa đỏ sau một tháng trụ rạp với doanh thu hơn hơn 675 tỷ đồng đã viết lại lịch sử thị trường phim Việt. Điện ảnh Việt có thêm cú hích từ Tử chiến trên không, khởi chiếu toàn quốc từ 19/9. Phim điện ảnh nội đầu tiên về đề tài không tặc được kỳ vọng thành “bom tấn” Việt Nam tiếp theo.

Sự trở lại ấn tượng của Ðiện ảnh Công an nhân dân

Tử chiến trên không dù có nhiều cảnh bạo lực vẫn được dán nhãn T16

Đêm công chiếu tại Hà Nội của phim điện ảnh Tử chiến trên không vào tối 18/9, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thực sự bùng nổ. Giới nghệ sĩ, truyền thông và những khán giả đầu tiên của Hà Nội đã trải qua 118 phút phim nghẹt thở. Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp Galaxy sản xuất nhận được cơn mưa lời khen.

Phim do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, xoay quanh vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam 1978, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) cướp chiếc máy bay dân dụng. Nhóm không tặc khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để tẩu thoát ra nước ngoài. Phi hành đoàn và hành khách đối diện ranh giới sinh - tử mong manh.

Phim tái hiện vụ không tặc có thật trong lịch sử - phi hành đoàn và hành khách trở thành người hùng vượt qua sinh - tử

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND nhấn mạnh, Tử chiến trên không là dấu mốc quan trọng, được Điện ảnh CAND ấp ủ từ lâu. “Sau hơn 30 năm mới có một bộ phim điện ảnh ra rạp, đây là dấu mốc quan trọng để chúng tôi trở lại một cách vững vàng và chất lượng hơn, phục vụ khán giả. Phim xuất phát từ câu chuyện có thật năm 1978, đánh dấu chiến công đầu tiên của lực lượng vũ trang bảo vệ an toàn cho nhân dân trên không. Phim cũng đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Điện ảnh CAND với các đơn vị đầu tư nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND nói: “Tính đến buổi công chiếu, chúng tôi đã mất gần hai năm cùng sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều anh chị em, bạn bè và các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an để hoàn thiện tác phẩm”.

Chia sẻ sau khi xem Tử chiến trên không, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất Mưa đỏ đánh giá, phim điện ảnh về không tặc gay cấn, hồi hộp từ đầu đến cuối. Bà khẳng định Tử chiến trên không sẽ là “bom tấn”.

NSND Lê Khanh hồi hộp dõi theo bộ phim vì biết đề tài này khó và áp lực. “Nhưng Tử chiến trên không cuốn hút từ đầu đến cuối, không cho khán giả kịp thở. Phim đáp ứng kỳ vọng của một tác phẩm là khơi dậy tình yêu quê hương, trân trọng sự sống và gửi gắm thông điệp vì hạnh phúc con người. Đây là bộ phim được đầu tư nghiêm túc, dàn diễn viên làm việc vượt sức mình, khiến tôi thật sự xúc động và tự hào”, NSND Lê Khanh nói.

Vai cảnh vệ hàng không giúp Thanh Sơn ghi dấu ấn ở phim điện ảnh

Nối dài dư luận từ công chiếu tại TPHCM trước đó, nhiều nghệ sĩ, người làm điện ảnh gửi lời chúc mừng tới Điện ảnh CAND và ê-kíp Tử chiến trên không. Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc hy vọng, phim hành động này nối dài thành công của Mưa đỏ, thậm chí “vượt qua doanh thu của Mưa đỏ”. Sự kỳ vọng đầy áp lực và thách thức này không dễ thành hiện thực, song ít nhiều dự báo sự thắng lợi lớn về doanh thu cho Tử chiến trên không.

Giữ mạch hành động nghẹt thở

Tử chiến trên không chinh phục NSƯT Quang Thắng ở sự nghẹt thở đúng nghĩa. Để thêm phần thuyết phục, anh kể chuyện MC Đặng Diễm Quỳnh bấm gãy móng tay vì các cảnh hành động không ngừng nghỉ. “Từ trước đến nay xem phim Việt, tôi thường đoán được cái kết, nhưng với Tử chiến trên không, tôi không đoán trước được sự việc trong phim”, NSƯT Quang Thắng nói.

Thế nhưng, anh lại ấn tượng với nhân vật do nam diễn viên Tiểu Bảo Quốc đảm nhiệm. Nhân vật gây cười được đạo diễn khéo tiết chế, tạo sự hài hước vừa phải, làm giảm không khí căng thẳng trong suốt mạch phim. Khán giả hầu như không thể lơ là, vì đạo diễn đã giữ cho mạch hành động hấp dẫn người xem trong suốt thời lượng phim. Một trong những điểm yếu của điện ảnh Việt là “đầu voi đuôi chuột”, song chất hành động của Tử chiến trên không đảm bảo sự mãn nhãn, hợp lý và không bị đuối ở phần cuối phim.

Đạo diễn Hàm Trần tiết lộ: “Khó nhất là làm sao để các cảnh hành động căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự thật lịch sử và yếu tố con người. Chúng tôi không chỉ dựng một phim hành động mà còn muốn kể một câu chuyện có chiều sâu”. Ở bộ phim này, sự ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đã vơi bớt, khán giả thấy chất Việt Nam nổi bật hơn trong phim điện ảnh hành động.

Không gian chật hẹp trên máy bay được dựng theo tỷ lệ 1:1 với chiếc máy bay năm xưa, vừa là thách thức, song cũng góp phần tạo ra những cú máy ấn tượng ở những cảnh giằng co, đấu võ gay cấn của các nhân vật. Nhà sản xuất cho biết, toàn bộ dàn diễn viên đều tự thực hiện các cảnh hành động, ít khi cần đến diễn viên đóng thế.

“Từng tham gia nhiều cảnh hành động nhưng khi vào Tử chiến trên không tôi thực sự ngưỡng mộ các đồng nghiệp. Tất cả đều phải quay trong không gian cực kỳ chật hẹp, nhiều người thậm chí đã đổ máu chứ không chỉ kỹ xảo, hóa trang. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tâm huyết và nỗ lực của toàn bộ ê-kíp”, diễn viên Hiếu Nguyễn (vai cơ trưởng) chia sẻ.

Dàn diễn viên hợp vai

Đạo diễn Hàm Trần nhận hoa chúc mừng của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND

Một trong những thành công của đạo diễn là lựa chọn dàn diễn viên hợp vai, thể hiện khá tốt từng nhân vật lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Trâm Anh, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Xuân Phúc, Hiếu Nguyễn,…

Thái Hòa vẫn giữ vững phong độ “ông vua phòng vé” ở sự đào sâu vào tâm lý nhân vật, sự nghiên cứu tỉ mỉ cho mỗi màn hóa thân vào từng nhân vật khác nhau. Khán giả không còn nhận ra Thái Hòa trong vai Bảy Theo của Địa đạo nữa. “Tôi từng đóng nhiều dạng vai, nhưng Long trong Tử chiến trên không là trải nghiệm hoàn toàn khác. Vai diễn này giúp tôi nhìn sâu hơn vào nỗi sợ, sự hung hãn và cả những góc khuất của con người, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ cướp có súng”, Thái Hòa nói. Tất nhiên, đôi khi khán giả cũng phải căng tai nghe thoại ở một số phân cảnh.

Diễn xuất của Thanh Sơn cũng gây bất ngờ. Sau vai nam chính điện ảnh thất bại trước đó, Thanh Sơn thuyết phục người xem ở tạo hình cho nhân vật cảnh vệ hàng không đầy mạnh mẽ. Biểu cảm, kỹ năng diễn xuất đạt đến độ chín đã giúp Thanh Sơn rũ bỏ hình tượng nam chính lãng tử trên phim truyền hình quen thuộc. “Trước đây mọi người quen tôi qua các vai tâm lý hay lãng mạn, còn lần này là căng thẳng, mồ hôi, máu và những pha đối đầu trong khoang máy bay chật hẹp. Tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ xem khán giả đón nhận mình thế nào trong hình ảnh mới này”, Thanh Sơn nói.

Dàn diễn viên bọc lót, tung hứng với nhau khá tốt tạo nên sự đồng đều về diễn xuất. Kaity Nguyễn, Trâm Anh vào vai hai tiếp viên hàng không trên chuyến bay sinh tử có khá nhiều đất diễn, nhiều chuyển biến cả về hành động và tâm lý. Diễn viên Lợi Trần bên cạnh chất hành động quen thuộc sẽ thể hiện vai diễn cần chiều sâu tâm lý phức tạp hơn khiến anh thấy vừa háo hức vừa đầy thử thách.

Tử chiến trên không được giới chuyên môn đánh giá cao từ khâu đạo diễn, biên kịch cho tới diễn xuất. Phim nối dài danh sách phim Việt ấn tượng trong năm, tạo bước ngoặt về chất lượng và doanh thu. Giấc mơ công nghiệp văn hóa từ điện ảnh không còn là giấc mơ xa vời.