Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp

TPO - Phòng vé Việt những ngày qua chứng kiến bức tranh trái ngược. "Tử chiến trên không" và "Mưa đỏ" doanh thu tăng mạnh, trong khi loạt phim thương mại 18+ lao đao, có tác phẩm chỉ bán được 1 vé.

Tình huống trái ngược của phim Việt

Trong khi nhiều phim Việt 18+ vật lộn tìm chỗ đứng, hai dự án của dòng phim chính luận có doanh thu tăng nhanh.

Tử chiến trên không, bộ phim khai thác đề tài không tặc đầu tiên của điện ảnh Việt, đang cho thấy sức bật mạnh mẽ. Sau suất chiếu sớm tối 18/9, phim ghi nhận 8,6 tỷ đồng. Sáng buổi công chiếu chính thức 19/9, phim tiếp tục thu 2,25 tỷ đồng từ 25.725 vé/3.532 suất chiếu, con số mở màn ấn tượng.

Hiện, nội dung Tử chiến trên không được đánh giá ổn, kịch bản có cú twist bất ngờ ở phần kết, nhịp phim nhanh gọn. Dàn diễn viên nam trẻ trung, ngoại hình sáng cùng nhiều cảnh hành động trên không được xử lý trơn tru giúp bộ phim ghi điểm với cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình.

Tử chiến trên không đang được truyền thông quan tâm, hiệu ứng truyền miệng tốt.

Không ít nhà sản xuất và đạo diễn trong nghề cũng dành lời khen cho dự án điện ảnh đầu tiên xoay quanh đề tài không tặc. Sau buổi công chiếu phim ở Hà Nội, đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó trưởng ban Chỉ đạo sản xuất phim Mưa đỏ - nhận định: “Tử chiến trên không gay cấn, hồi hộp ngay từ phút đầu đến khi kết thúc. Chúng tôi nghĩ rằng Tử chiến trên không sẽ là bom tấn”.

Hiệu ứng truyền miệng đang trở thành đòn bẩy quan trọng, khả năng giúp phim cán mốc trăm tỷ đồng trong những tuần kế tiếp. Với đà tăng hiện tại, giới quan sát nhận định Tử chiến trên không dễ dẫn đầu phòng vé Việt Nam suốt giai đoạn cuối tháng 9.

Đà tăng của Tử chiến trên không khiến bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân lần đầu rơi xuống vị trí thứ hai (tính riêng doanh thu trong ngày) sau hơn một tháng liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng.

Sáng 19/9, Mưa đỏ thu thêm 1,65 tỷ đồng từ 18.443 vé/1.765 suất chiếu. Trong ba ngày cuối tuần gần nhất, bộ phim đã bỏ túi 48,5 tỷ đồng từ 505.414 vé/8.231 suất chiếu, nâng tổng doanh số lên 673,5 tỷ đồng. Dù đà tăng có phần chững lại do sự xuất hiện của Tử chiến trên không, tác phẩm vẫn tiến sát mốc 700 tỷ đồng, thành tích hiếm hoi trong lịch sử điện ảnh Việt.

Loạt phim Việt lao đao

Trái ngược hoàn toàn với hai bom tấn của Điện ảnh Công an nhân dân và Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm lại ảm đạm. Sáng 19/9, Có chơi có chịu chỉ bán được 1 vé/20 suất chiếu, tổng doanh thu đang vào khoảng 149,9 triệu đồng.

Cuối tuần qua, bộ phim có sự góp mặt của Cát Phượng ghi nhận doanh thu vỏn vẹn 78,7 triệu đồng từ 840 vé/138 suất chiếu, trung bình mỗi suất chỉ khoảng 6 người xem. Đây là mức thu hiếm thấy đối với một phim thương mại vừa tròn một tuần ra rạp, báo hiệu khả năng rời rạp trong lỗ nặng.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu vốn đã chịu nhiều đánh giá tiêu cực ngay từ ngày công chiếu. Khán giả chê kịch bản khiên cưỡng, thiếu thông điệp, diễn xuất gượng gạo, lối kể chuyện lố. Trên các nền tảng đánh giá, phim bị chấm 1 sao.

Câu chuyện hậu trường còn khiến dư luận chú ý hơn cả chất lượng phim. Mâu thuẫn nội bộ giữa đạo diễn Hoàng Anh Duy và diễn viên Cát Phượng leo thang sau khi phim ra mắt.

Không ít khán giả bất ngờ khi Cát Phượng công khai chê phim dở, cho rằng đạo diễn Hoàng Anh Duy “yếu nghề”. Đáp lại, đại diện nhà sản xuất phản bác gay gắt, nhấn mạnh hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ chiếm tới 30–40% sức nặng truyền thông của một bộ phim.

Không riêng Có chơi có chịu, hai bộ phim Việt gắn nhãn 18+ khác cũng đang chật vật ngoài rạp. Sáng nay, Cô dâu ma chỉ bán được 8 vé/34 suất chiếu, thu thêm 800.000 đồng. Sau gần ba tuần ra rạp, phim mới đạt hơn 11,5 tỷ đồng, con số thấp so với kỳ vọng dù đã chủ động dời lịch chiếu tránh đối đầu trực diện với Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2.

Dự án hợp tác Việt - Thái còn bị khán giả nhận xét kịch bản nhạt nhòa, không đủ sức kéo khán giả ra rạp, khiến chiến lược né đối thủ cũng không cứu nổi doanh thu.

Khế ước bán dâu may mắn hơn khi đứng thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu ngày với 97,6 triệu đồng, bán 1.280 vé/419 suất chiếu. Sau một tuần công chiếu, phim gắn nhãn 18+ có sự góp mặt của Hữu Vi và Mai Cát Vy đang tiến dần tới cột mốc 15 tỷ đồng.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, phần tiếp theo của thương hiệu hài, kinh dị vốn đã có sẵn tệp khán giả riêng, tiến sát mốc 100 tỷ đồng. Trong ngày 19/9, phim thu thêm 111,7 triệu đồng từ 1.204 vé/324 suất chiếu, nâng tổng doanh thu sau ba tuần phát hành lên 97 tỷ đồng. Tuy không bùng nổ như kỳ vọng, Làm giàu với ma 2 thuộc nhóm phim Việt hiếm hoi có thể sống sót giữa cơn bão phòng vé.

Sự đối lập rõ rệt giữa Tử chiến trên không, Mưa đỏ và loạt phim Việt 18+ cho thấy bức tranh điện ảnh Việt hiện tại vừa rộng mở vừa đầy thách thức. Một bên là những dự án chính luận chỉn chu, đầu tư bài bản, tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ; bên còn lại là các tác phẩm thương mại nhưng thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng được kỳ vọng khán giả.