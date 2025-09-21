Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Triệu Lệ Dĩnh nổi giận

Minh Vũ

TPO - Triệu Lệ Dĩnh tức giận vì bị xâm phạm đời tư. Nữ diễn viên lên tiếng bảo vệ hình ảnh riêng tư của con trai.

Trang 163 đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đang trong quá trình nghỉ ngơi, cô không quay phim mà dành thời gian đưa đón con trai Tưởng Tưởng đến trường. Một số tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh mẹ con Triệu Lệ Dĩnh trên đường phố và tung những bức hình riêng tư của nữ diễn viên lên trang mạng xã hội, khiến con trai cô trở thành đề tài bàn luận.

Trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu phóng viên ngừng chụp hình của con trai Tưởng Tưởng: " Làm mẹ cũng là một trong những vai trò của cuộc đời tôi. Đồng hành cùng con cái trưởng thành là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải làm. Hiện tại, với tư cách là mẹ của một đứa trẻ, tôi tha thiết đề nghị các phóng viên, nhà báo đừng hướng ống kính về phía trẻ vị thành niên. Cuộc sống riêng tư của các con cần được bảo vệ. Xin cảm ơn!".

le-dinh4.jpg
Triệu Lệ Dĩnh chỉ trích những tay săn ảnh chụp hình con trai.

Theo 163, hồi tháng 5, phóng viên chụp được hình ảnh con trai Triệu Lệ Dĩnh đi ra ngoài cùng với đạo diễn Triệu Đức Dận - người từng hợp tác với cô trong bộ phim Tâm sự của Kiều Nghiên. Từ đó làm nảy sinh tin đồn tình ái giữa Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Dận. Tuy nhiên, gia thế của vị đạo diễn họ Triệu gây nhiều tranh cãi, trong gia đình có người buôn bán chất cấm. Vì vậy, có nhiều ý kiến chỉ trích việc làm mẹ của Triệu Lệ Dĩnh, can thiệp sâu vào đời tư nữ diễn viên.

Mặt khác, tại Trung Quốc, luôn có những tay săn ảnh bám theo các ngôi sao nhằm khai thác bí mật đời sống riêng, sau đó yêu cầu các nghệ sĩ trả số tiền lớn để giữ bí mật. Triệu Lệ Dĩnh khó chịu khi con trai bị các tay săn ảnh nhắm đến.

Bé Tưởng Tưởng là con trai của Triệu Lệ Dĩnh và tài tử Phùng Thiệu Phong, sinh năm 2019. Sau khi hai nghệ sĩ ly hôn, cậu bé sống cùng ông bà nội tại Thượng Hải. Mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh không làm việc, cô thường dành thời gian đưa con trai đi chơi. Nữ diễn viên cũng không ngại xuất hiện bên Phùng Thiệu Phong để con trai cảm nhận được tình cảm của cả bố lẫn mẹ.

le-dinh3.jpg
Triệu Lệ Dĩnh hiện tại độc thân, trong khi đó Phùng Thiệu Phong đã có bóng hồng mới sau ly hôn.
Minh Vũ
#Triệu Lệ Dĩnh #con trai Triệu Lệ Dĩnh #Phùng Thiệu Phong

