Thể thao

Google News

Báo Thái Lan sau trận thua chung kết SEA Games 33: Đây là nỗi đau

Hương Ly
TPO - Truyền thông Thái Lan đau đớn khi chứng kiến đội nhà thua U22 Việt Nam 2-3 trong thế dẫn trước 2-0 từ hiệp một ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

u22-viet-nam-1.jpg

Siam Sport nói thất bại trước U22 Việt Nam trong hiệp phụ là nỗi đau. Trang thể thao số 1 Thái Lan viết: "Chúng ta phải nhận HCB lần thứ ba liên tiếp. Trong khi Việt Nam đã có HCV bóng đá nam thứ 3 trong lịch sử".

Trang Thairath giật tiêu đề cho bài viết: "Thái Lan dẫn trước nhưng để thua ngược Việt Nam trong hiệp phụ, lỡ cơ hội giành HCV thứ 17". Thairath thể hiện thất vọng khi đội nhà lỡ HCV bóng đá nam SEA Games trong 8 năm. Trang thể thao này nhận định hàng thủ U22 Thái Lan đã chơi quá sơ hở trong tình huống đối thủ nâng tỷ số 3-2.

Trang The Nation Thailand nhận định U22 Thái Lan khởi đầu trận đấu mạnh mẽ, sớm ghi bàn mở tỷ số bằng pha sút phạt của Yotsakorn. Sau đó, cú sút đẹp mắt của Kakana giúp chủ nhà nhân đôi cách biệt và hừng hực khí thế. Nhưng hiệp 2 là của U22 Việt Nam và tình thế hoàn toàn đảo chiều.

"U22 Thái Lan đã chiến đấu quả cảm, có cơ hội gỡ hòa từ các cơ hội như cú sút của Thanakrit. U22 Việt Nam đã bảo toàn tỉ số 3-2 để giành HCV trong khi Thái Lan phải chờ đợi thêm để có HCV thứ 17, nối dài kỷ lục tại SEA Games", The Nation Thailand viết.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra theo kịch bản trái ngược chia thành 2 hiệp. 45 phút đầu tiên là sự chủ động của U22 Thái Lan khi "Voi chiến" sớm dẫn 2-0, tạo ra thế trận lấn lướt nhờ nền tảng thể lực sung mãn và bất ngờ từ những nhân tố giấu bài đến chung kết như Kakana.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số điều chỉnh như tung Thanh Nhàn vào sân. U22 Việt Nam đã lấy lại thế trận và lấn át ngược lại Thái Lan. Khởi đầu cho màn lội ngược dòng là Đình Bắc kiếm về phạt đền và tự thực hiện thành công. Sau đó, Lý Đức tận dụng pha không chiến, ghi bàn gỡ 2-2. Đến hiệp phụ, pha đá bồi của Thanh Nhàn mang về chiến thắng ngoạn mục cho U22 Việt Nam.

Vẫn là sân Rajamangala mang đến ác mộng thua ngược cho người Thái. Một năm trước, tuyển Thái Lan thua thầy trò ông Kim ở chung kết ASEAN Cup 2024. Và hiện tại, U22 Việt Nam làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan trên chính sào huyệt của họ và giành HCV quý giá.

Hương Ly
#Thái Lan #U22 Việt Nam #SEA Games #bóng đá nam #chung kết #HCV #việt nam vs thái lan

