Thành lập Ban chuyên môn Liên đoàn Điền kinh Việt Nam: Tăng cường năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu ASIAD, Olympic

TPO - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định thành lập Ban chuyên môn nhiệm kỳ VIII (2025 - 2029). Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực quản lý, đào tạo và phát triển chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ông Phạm Thế Triều - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam làm Trưởng ban chuyên môn.



Căn cứ các quy định pháp lý hiện hành và Điều lệ của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Hoàng Vệ Dũng đã ký quyết định thành lập Ban chuyên môn gồm 7 thành viên, do ông Phạm Thế Triều - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam làm Trưởng ban.

Cơ cấu Ban chuyên môn gồm ông Trần Xuân Thành (Quân đội) - Phó Trưởng ban; các ủy viên gồm ông Nguyễn Đức Nguyên (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam), ông Đặng Hoài An (Trường Đại học TDTT Bắc Ninh), ông Nguyễn Mạnh Hiếu (Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia), ông Trần Anh Hiệp (Đà Nẵng) và ông Trịnh Đức Thanh (TP. Hồ Chí Minh).

Theo quyết định, Ban chuyên môn sẽ đóng vai trò đầu mối triển khai Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Ban có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo và huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên phù hợp với yêu cầu chuyên môn và tiêu chuẩn quốc tế; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên các cấp; đề xuất tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên đội tuyển quốc gia và xây dựng kế hoạch huấn luyện đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia hằng năm.

Mục tiêu chiến lược: Hướng đến huy chương ASIAD và chuẩn Olympic

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Ban chuyên môn là tuyển chọn khoảng 20 vận động viên tài năng tập huấn dài hạn ở nước ngoài, tạo đột phá về thành tích nhằm giành huy chương vàng tại các kỳ ASIAD và đạt chuẩn Olympic.

Song song với đó, Ban sẽ phối hợp với các địa phương, ngành và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia quy hoạch đào tạo từ 30 đến 40 huấn luyện viên cấp quốc gia, bổ sung cho lực lượng đội tuyển và đội trẻ trong những năm tới.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và tuyển chọn nhân lực, Ban chuyên môn còn có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị chức năng khảo sát, tư vấn thiết kế và phát triển hệ thống trung tâm, cơ sở tập luyện điền kinh trên toàn quốc, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Đồng thời, Ban sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương, đơn vị, câu lạc bộ, thúc đẩy phong trào tập luyện điền kinh quần chúng, đặc biệt trong công nhân, học sinh và lực lượng vũ trang.

Việc thành lập Ban chuyên môn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Với đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm cùng định hướng phát triển dài hạn, Liên đoàn kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để điền kinh Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường châu Á và Olympic trong những năm tới.