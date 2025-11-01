Nâng cao kiến thức về phòng, quấy rối tình dục cho sinh viên Đại học Cần Thơ

Hơn 1.200 sinh viên Đại học Cần Thơ tham dự Diễn đàn “Bộ Quy tắc Ứng xử Phòng, chống Quấy rối tình dục cho sinh viên”. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Dự án C1 – Nâng cao kiến thức về Phòng, chống quấy rối tình dục cho Sinh viên, do Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Cần Thơ tổ chức, với sự tài trợ của ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và AFV, diễn ra vào tối 31/10/2025.

Diễn đàn nhằm giới thiệu, phổ biến và lan tỏa Bộ Quy tắc Ứng xử phòng, chống quấy rối tình dục cho sinh viên Đại học Cần Thơ, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực ứng xử phù hợp cho sinh viên, đồng thời giảng viên và cán bộ trong các tình huống có nguy cơ xảy ra quấy rối.

TS. Nguyễn Ánh Minh, Chủ nhiệm dự án - Giảng viên Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn (Đại học Cần Thơ) cho biết, thông qua các nội dung chia sẻ, hoạt động tương tác và chuyên đề thực tiễn, sinh viên được trang bị kiến thức nhận diện hành vi quấy rối tình dục, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và hỗ trợ người khác; đồng thời hiểu rõ hơn về quyền được an toàn, tôn trọng và bảo vệ của mỗi cá nhân trong môi trường học đường.

Theo kết quả khảo sát năm 2022 trong khuôn khổ dự án “Khuôn viên đại học an toàn” do Cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, 51,8% sinh viên Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức quấy rối tình dục, trong đó tỷ lệ sinh viên nữ cao hơn đáng kể so với sinh viên nam. Thực tế này phản ánh nhu cầu cấp thiết về giáo dục giới tính, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử và xây dựng cơ chế bảo vệ người học trong các cơ sở giáo dục đại học, nhằm đảm bảo quyền được tôn trọng và an toàn của mọi sinh viên.

Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn.

Trong bối cảnh đó, Dự án Nâng cao kiến thức về Phòng, chống Quấy rối Tình dục cho sinh viên Đại học Cần Thơ được triển khai từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2025, với mục tiêu nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng phòng, chống quấy rối tình dục cho sinh viên, giảng viên và cán bộ tại Đại học Cần Thơ.

Dự án tập trung vào ba nhóm hoạt động trọng tâm, bao gồm: kháo sát nhận thức, tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống quấy rối tình dục học đường; xây dựng và phổ biến Bộ Quy tắc Ứng xử và phát triển mạng lưới sinh viên hành động vì môi trường học đường an toàn, tôn trọng và bình đẳng giới.

Theo TS. Nguyễn Ánh Minh, song song với các hoạt động chuyên môn, Dự án C1 cũng triển khai chiến dịch truyền thông hướng đến sinh viên với thông điệp trung tâm: “Bạn không một mình – Đó không phải là lỗi của bạn – Hãy cất tiếng nói”.

Thông điệp này kêu gọi sinh viên không im lặng khi gặp hoặc chứng kiến hành vi quấy rối tình dục, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền được tôn trọng và được bảo vệ, và rằng việc lên tiếng không chỉ là hành động dũng cảm mà còn là cách bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Quang cảnh diễn đàn.

“Diễn đàn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai Bộ Quy tắc Ứng xử tại Đại học Cần Thơ, góp phần tăng cường nhận thức và củng cố cam kết hành động của cộng đồng sinh viên. Hơn nữa, sự kiện còn là dịp để lan tỏa các giá trị nhân văn của dự án, thúc đẩy sự phối hợp giữa nhà trường, tổ chức xã hội và sinh viên trong việc cùng nhau xây dựng “Khuôn viên học đường an toàn – Không quấy rối – Tôn trọng và bình đẳng”, TS. Ánh Minh chia sẻ.

Chương trình được livestream trực tiếp, thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và khẳng định vai trò tiên phong của Đại học Cần Thơ trong công tác giáo dục về giới, nhân phẩm và an toàn học đường.