Thể thao

Google News

Nhận định Bayern Munich vs Club Brugge, 02h00 ngày 23/10: Khó cản bước Hùm Xám

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Club Brugge, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay của đội bóng xứ Bayern Munich khi đối thủ của họ chỉ là Club Brugge nhỏ bé.

3ka1rgoz-1280.jpg
Hàng tấn công của Bayern Munich "nhả đạn" đều đặn.

Nhận định trước trận đấu Bayern Munich vs Club Brugge

Bayern Munich khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy hoàn hảo với 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và họ sẽ bước vào lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League với tâm thế của một đội bóng không thể ngăn cản. Đối thủ lần này là Club Brugge, đại diện đến từ Bỉ, và giới chuyên môn đều nhận định đây sẽ là cơ hội thuận lợi để Bayern tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng.

gettyimages-2241937288-612x612-1760867476-850-width612height408.jpg
Kane đang có một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Đoàn quân của Kompany vừa có tuần thi đấu ấn tượng khi khuất phục Dortmund 2-1 trong trận cầu then chốt tại Bundesliga. Ở đấu trường châu Âu, phong độ của đội bóng xứ Bavaria cũng khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Sau hai lượt trận, Bayern đã toàn thắng với các tỷ số 3-1 trước Chelsea và 5-2 trước Pafos, qua đó dẫn đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội. Sân nhà Allianz Arena tiếp tục là điểm tựa vững chắc, khi Hùm xám toàn thắng cả 5 trận mùa này tại đây, ghi tới 20 bàn thắng. Với sức mạnh ấy, 3 điểm gần như nằm trong tầm tay của đại diện Bundesliga.

Phía bên kia chiến tuyến, Club Brugge vẫn đang duy trì phong độ ổn định tại giải VĐQG Bỉ. Họ vừa có 2 trận thắng liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước Union SG và Leuven. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, thầy trò HLV Hayen vẫn gặp nhiều khó khăn. Brugge chỉ mới giành được 3 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 13, vừa đủ cho một suất dự play-off.

Dẫu vậy, việc phải làm khách trên sân của đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại là thử thách quá lớn. Thành tích sân khách của Brugge cũng không mấy khả quan với 2 thắng, 2 thua và 1 hòa trong 5 trận gần nhất. Trước hàng công đang thăng hoa của Bayern, đại diện nước Bỉ nhiều khả năng sẽ phải rời Munich trong tình cảnh tay trắng.

Một chiến thắng nữa không chỉ giúp Bayern củng cố ngôi đầu bảng mà còn tiếp thêm đà hưng phấn trước giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước. Với phong độ hiện tại, thật khó để bất kỳ đối thủ nào có thể cản bước Hùm xám.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Club Brugge

Hai đội mới gặp nhau tổng cộng 2 lần tại Champions League. Bayern Munich bất bại cả 2 trận đấu (thắng 1, hòa 1). Tuy nhiên, lần đối đầu gần nhất đã diễn ra cách đây gần 20 năm.

Bayern Munich toàn thắng kể từ đầu mùa giải và luôn ghi từ 2 bàn thắng trở lên trong tất cả các trận đấu.

Club Brugge đang có thành tích thắng 13, hòa 2 và thua 3 ở mùa giải này.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Club Brugge

HLV Vincent Kompany không có sự phục vụ của Alphonso Davies, Hiroki Ito và Musiala vì chấn thương.

Club Brugge vắng Mignolet và Onyedika.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Club Brugge

Bayern Munich: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Sandra; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 3-0 Club Brugge

Khanh Kiều
#Cúp C1 Châu Âu #UEFA Champions League #Bayern Munich vs Club Brugge #Bayern Munich #Club Brugge #Harry Kane #HLV Kompany

