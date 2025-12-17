Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 19h30 ngày 17/12: Tấm HCV thứ 9?

A Phi
Hoàng Nguyên
Thanh Hải
TPO - Trực tiếp bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, chung kết SEA Games 33 lúc 19h30 ngày 17/12. Tuyển nữ Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games thứ 9 trong lịch sử, cho dù tuyển nữ Philippines không đơn giản.

report "Đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào"

Anh Nguyễn Văn Thông, người Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại Chonburi, rất háo hức với SEA Games 33. Không chỉ tới Chonburi Stadium để cổ vũ ĐT nữ, anh còn đi xe lên Bangkok để xem các trận bóng đá nam. Như anh chia sẻ, "đây là cơ hội hiếm có, và tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nào".

report Nhóm CĐV Việt Nam đến sớm để đón chào các nữ tuyển thủ
report Các cô gái ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Chonburi Stadium
Tuyển nữ Việt Nam thắng dễ nữ Indonesia ở bán kết. Ảnh: Thanh Hải

Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục 8 lần giành HCV SEA Games, trong đó bao gồm chiến thắng ở 4 kỳ đại hội liên tiếp gần nhất có môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, thế “thống trị” đó đối mặt với thử thách lớn mang tên Philippines.

Đây là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam gặp nữ Philippines tại SEA Games 33. Trận đầu tiên diễn ra ở vòng bảng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua 0-1 đúng vào phút 90+4. Cho dù thi đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tận dụng thời cơ ghi bàn và phải trả giá đắt.

Trong những năm gần đây, tuyển nữ Philippines phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ “Phi kiều” trở về từ châu Âu và Bắc Mỹ. Đỉnh cao của họ là chức vô địch Đông Nam Á năm 2022. Cùng năm, họ vào đến bán kết giải châu Á và sau đó, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Đối mặt với tuyển nữ Việt Nam, nữ Philippines không còn lép vế như trước. Thậm chí, họ đang vượt trội với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ năm 2022 đến nay. Chính vì vậy, có thể nói Philippines là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games năm nay.

