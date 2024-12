Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An khánh thành tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TPO - Công trình tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thiết kế gồm: Tượng Đại tướng được làm bằng chất liệu đồng đỏ nguyên chất, cao 1,2m, rộng hơn 1m. Bệ tượng được thiết kế hình tròn, có đường kính 6m, kết hợp với 4 bồn hoa tạo thành một hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh, cùng phối cảnh cây xanh.

Ngày 22/12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đến dự có các đồng chí: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ Long An. Tham gia buổi lễ còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội, lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ.

Việc xây dựng tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An là biểu hiện chân thành của lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân Long An đối với công lao to lớn của Đại tướng.

Qua đó, khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An trong việc kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng chung sức xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Nguyễn Tấn Linh khẳng định, công trình là nơi tưởng nhớ, tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay và mai sau. Đồng thời, đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.