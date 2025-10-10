Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sớm xử lý sự cố vỡ đập Thủy điện ở Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Trời hửng nắng, lưu lượng nước ở khu vực hồ Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 chảy qua vị trí vỡ đã thu hẹp nhiều, công tác khắc phục hậu quả sẽ sớm được thực hiện.

Sau khi xảy ra sự cố vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước với chiều dài 4 - 5 m, sâu 3 - 4 m, cùng đó là sập phòng điều khiển trung tâm nhà máy và gây hư hỏng nhiều thiết bị vận hành tại Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn), các cấp, các ngành đã lập các Đoàn công tác kiểm tra thực tế, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, người dân và các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện; chủ động thực hiện phương án an toàn dân cư, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

h2.jpg
Hiện trạng vỡ một phần thân đập nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 xảy ra vào chiều 7/10.

Từ khi xảy ra sự cố trên, không ghi nhận thiệt hại về người, tài sản và hoa màu. Mặc dù lượng nước đã giảm, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát khu vực hiện trường để phát hiện kịp thời những dấu hiệu phát sinh nứt.

Theo báo cáo của ngành chức năng, đến chiều 9/10, mực nước tại hồ Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã giảm xuống; lưu lượng nước về đập khoảng 1.130 m3/s, do vậy lượng nước chảy qua vị trí vỡ cũng đã thu hẹp nhiều. Do trên địa bàn cũng như khu vực xung quanh không còn mưa nên lưu lượng nước về đập cũng đã giảm, màu nước trong hồ không còn vàng đục và đã chuyển sang màu vàng nhạt.

tp-h1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các ngành chức năng có mặt kiểm tra và thống nhất các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tỉnh Lạng Sơn đã lập các Đoàn công tác kiểm tra thực tế, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, người dân và các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện; chủ động thực hiện phương án an toàn dân cư, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Các lực lượng chức năng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã chủ động khẩn trương thông báo bằng các phương tiện thông tin liên đến các thôn, khu vực xung quanh các xã trong tầm ảnh hưởng là Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến và Quốc Việt để phối hợp với chính quyền thông báo cho nhân dân kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

“Cơ bản là dòng nước qua khe vỡ đập chỉ chiếm lượng rất nhỏ so với tổng lưu lượng về hạ du, do khe nhỏ so với đập tràn. Cao độ của đáy khe vỡ tương đương đập tràn hoặc thấp hơn tương đối nhỏ, do đó khe vỡ sẽ chia nước lũ tràn qua đập, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường; nước chảy qua đập tràn là chính, do vậy, sự cố vỡ đập tác động không lớn đối với nguyên nhân chính gây dâng nước vùng hạ du. Việc ngăn lấp, chặn dòng lũ qua khe vỡ vì vậy cũng có thể xem xét sau khi hết đợt lũ”, ông Đinh Kỳ Giang chia sẻ.

h3.jpg
Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (giữa) trao đối với chính quyền địa phương về hướng khắc phục sự cố vỡ đập.

Theo ông Giang, để đập có thể gia cố đảm bảo an toàn đập, an toàn phát điện trở lại cần có đánh giá kỹ lưỡng của đội ngũ kỹ thuật có năng lực. Hiện nay, nước vẫn qua đập tràn và khe vỡ đập có thể gây nguy hiểm khi tới gần. Sở Công Thương đã yêu cầu lãnh đạo nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 báo cáo, tiến hành các biện pháp khẩn cấp theo tình huống đã phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn vùng hồ đập trong trạng thái sau khi đã xảy ra sự cố và xây dựng các phương án tiếp theo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan.

Nguyễn Duy Chiến
