Bộ Công Thương thông tin về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

TPO - Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết, do mưa lớn kéo dài, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m. Đến nay không có thiệt hại về người.

Do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Theo đó, vào hồi 13h30 ngày 7/10, tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đông, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập đất.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, công trình thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW.

Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước. Hiện tại, không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết thêm, đến nay nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đập đất tại thuỷ điện Bắc Khê 1 bị vỡ khoảng 4-5m.

Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo đơn vị này, sự cố thủy điện Bắc Khê 1 đã ảnh hưởng đến người dân tại 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với tổng số 196 hộ gồm 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay người dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại hiện trường vị trí vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 19h ngày 7/10, thủy điện Bắc Khê 1 vẫn giữ được ổn định, đã hết mưa và nước hồ đang rút. Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chỉ đạo chủ đầu tư thuỷ điện Bắc Khê 1 tổ chức triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, vỡ đập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là cảnh báo cho người dân hạ du và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng có nguy cơ bị ngập lụt.

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, chỉ đạo chủ đầu tư bố trí ngay lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó sự cố vỡ đập, hạn chế tối đa thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra tại hiện trường.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các Chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Các địa phương cần tập trung chỉ đạo chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

“Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cần khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, cần tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, khẩn cấp theo quy định”, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu.