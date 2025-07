Mở khẩn cấp 2 cửa xả hồ thuỷ điện Thác Bà

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào 7h sáng 28/7, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 56,21m, mực nước hạ lưu 24,12m, lưu lượng về hồ 490m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 413m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) vào 16h chiều 28/7 để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 56m. Sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 56m.

Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thuỷ điện Thác Bà. Ảnh: Phạm Trường.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bộ cũng đề nghị các địa phương báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thời gian qua, miền Bắc đón nhiều đợt mưa lớn, trong đêm 27/7 và rạng sáng 28/7, khu vực Tây Bắc Bộ đón mưa lớn diện rộng. Dự báo trong hai ngày 29-30/7, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, từ chiều tối và đêm 30/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể mưa trở lại, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.