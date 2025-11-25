Hà Nội ban hành quy định mới về công tác cán bộ

TPO - Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải, việc Thành ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, là thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, kỷ cương và chuyên nghiệp.

Chiều 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba, họp bàn các nội dung quan trọng.

Lần đầu thu ngân sách vượt 600.000 tỷ đồng

Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp chung các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2025, lần đầu tiên, số thu ngân sách của thành phố vượt ngưỡng 600 nghìn tỷ đồng. Thành phố đang dồn lực cho một giai đoạn tăng trưởng mới, với mục tiêu GRDP năm 2026 tăng trưởng hai con số, ở mức 11%.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: Viết Thành.



Các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng cũng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh, với tổng vốn đầu tư xã hội phấn đấu ước đạt 730 nghìn tỷ đồng. Thành phố sẽ tập trung vào các dự án hạ tầng quy mô lớn như khu đô thị Olympic, trục cảnh quan sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo và Dự án đường Vành đai 4, cùng với việc mở rộng không gian phát triển Thủ đô theo 5 trục chính.

Một trong những ưu tiên thành phố sẽ thực hiện là hoàn thiện thể chế, tập trung rà soát, kiến nghị điều chỉnh Luật Thủ đô, các quy hoạch và Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, nhằm tăng tính chủ động và kiến tạo của chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố cũng sẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân, khuyến khích hình thành các tập đoàn lớn, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, cùng với việc thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và hình thành thị trường dữ liệu.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 3.695,2 nghìn tỷ đồng, gấp 2,02 lần so với giai đoạn trước. Chi đầu tư phát triển được ưu tiên với dự kiến 706,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng chi ngân sách địa phương. Đặc biệt, thành phố cam kết chi tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ

Trình bày Quy định của Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết, việc này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, kỷ cương và chuyên nghiệp. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, mà còn là giải pháp căn cơ nhằm phân định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm, xóa bỏ sự chồng chéo, đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện một cách thống nhất, chặt chẽ, dân chủ và khách quan.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải. Ảnh: Viết Thành.



Quy định mới đã thiết lập một khuôn khổ toàn diện, bao trùm mọi khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến bổ nhiệm, điều động và xử lý kỷ luật. Nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành ủy, kết hợp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tuân thủ triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi quyết định về cán bộ đều phải được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số, đảm bảo tính minh bạch, công khai, loại trừ yếu tố cảm tính và tiêu cực.

Điểm đột phá nằm ở việc phân cấp quản lý cán bộ một cách khoa học. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất lãnh đạo nhưng đồng thời ủy quyền và phân cấp cho Thường trực Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc. Điều này giúp đẩy mạnh tính chủ động, linh hoạt của các cấp cơ sở trong phạm vi được phân công, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, Quy định dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch phải đảm bảo tính cân đối về độ tuổi, giới tính và lĩnh vực chuyên môn. Quy định cũng đặt ra các chỉ tiêu rõ ràng về tỷ lệ cán bộ trẻ (tối thiểu 15%) và cán bộ nữ (từ 25% trở lên), bảo đảm tính liên tục và phát triển bền vững của đội ngũ.

Quy trình bổ nhiệm cũng được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện đầy đủ các bước từ xây dựng chủ trương, đánh giá nhân sự khách quan, đến thực hiện quy trình 5 bước nghiêm ngặt đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Một điểm mới thể hiện sự nghiêm minh trong quản lý là các quy định chi tiết về tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm. Thời hạn xử lý được rút ngắn, yêu cầu cơ quan tham mưu phải hành động nhanh chóng (chậm nhất 2 ngày làm việc), bảo đảm tính kịp thời và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Theo ông Hà Minh Hải, quy định mới đã khẳng định mạnh mẽ cam kết của Thành ủy Hà Nội về xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đưa công tác cán bộ của Thủ đô đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.