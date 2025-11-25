Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

TPO - Chiều 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba, họp bàn các nội dung quan trọng.

Chủ trì hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Theo nội dung hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện bàn thảo các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của thành phố; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030; Tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2025, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2026; Kế hoạch đầu tư công năm 2026; cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố; Định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng họp bàn nội dung về: Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định của Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Trước khi hội nghị diễn ra, các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

