Công an thông tin vụ học sinh lớp 6 bị phụ huynh nắm cổ áo, doạ nạt

TPO - Bức xúc vì con bị bạn học đánh nhiều lần, một phụ huynh ở Lâm Đồng đã xông vào trường nắm cổ áo, liên tục dọa nạt một học sinh khác.

Tối 13/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một phụ huynh vào trường học nắm cổ áo, đe dọa một nam sinh lớp 6.

Người đàn ông túm cổ áo, liên tục doạ nạt một học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen túm cổ áo, liên tục doạ nạt một học sinh, dù em này liên tục xin lỗi. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, khiến dư luận bức xúc.

Theo lãnh đạo Công an xã Quảng Tín, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ ngày 9/10 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo. Nguyên nhân được xác định do con của người đàn ông trong video nhiều lần bị bạn học đánh, khiến người này bức xúc và có hành động thiếu kiềm chế.