Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Tiền Giang

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng 600 phần quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Sáng 19/1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng 150 phần quà các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của TP Gò Công. Mỗi phần quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và túi quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu trong dịp tết.

Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa còn trao 150 phần quà tết trị giá 100 triệu đồng cho các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, mong muốn cao nhất của Đảng và Nhà nước là khi tết đến, xuân về, người người, nhà nhà phải có tết, được an vui.

Dù những món quà có giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của các đồng chí lãnh đạo, nhà tài trợ, nhất là những người con Gò Công đối với đồng bào nghèo, gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tất cả đã đoàn kết thì đoàn kết hơn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái”, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nhà nghèo vươn lên khá, nhà khá vươn lên giàu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc lãnh đạo các địa phương và bà con nhân dân mạnh khoẻ, an khang, an lành, an vui, nhiều khát vọng và thành công mới.