Kinh tế

Google News

Cảnh báo về đợt bán tháo vàng

Hồng Nhung

TPO - Ông Phillip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures - cảnh báo nếu vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến đợt bán tháo sâu hơn, về vùng hỗ trợ 3.850 USD.

Vàng giảm sau giai đoạn leo thang

Theo ghi nhận vào rạng sáng 25/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.118,29 USD/ounce, sau khi có lúc rơi gần 2% trong phiên. Tính chung cả tuần, vàng giảm hơn 3%.

Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex chốt phiên ở mức 4.137,8 USD/ounce, giảm 0,2%.

1085074-gold-11zon.jpg
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần. Ảnh: The Hans India.

Trước đó, kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce trong phiên đầu tuần nhưng nhanh chóng điều chỉnh do lực chốt lời và tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhu cầu trú ẩn suy yếu.

“Vàng và bạc bật tăng khi lạm phát lõi tháng 9 thấp hơn dự báo, nhưng điều này chưa đủ để đảo chiều xu hướng bán ra trong tuần này. Cả hai kim loại có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh trước khi tạo nền tích lũy mới”, ông Tai Wong - chuyên gia giao dịch kim loại - nhận định.

Dữ liệu mới từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,0% trong 12 tháng tính đến tháng 9, thấp hơn dự báo 3,1%. Điều này gần như củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 28-29/10 và tiếp tục nới lỏng vào tháng 12.

Ông Phillip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures - cảnh báo nếu vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến đợt bán tháo sâu hơn, về vùng hỗ trợ 3.850 USD.

Các kim loại quý khác diễn biến tiêu cực khi bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 48,65 USD/ounce; bạch kim giảm 1% còn 1.608,77 USD/ounce; palladium giảm 0,5% còn 1.450,05 USD/ounce.

Phố Wall đồng loạt lập đỉnh

Trái ngược thị trường vàng, chứng khoán Mỹ thăng hoa sau dữ liệu lạm phát tích cực. Cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trong phiên 25/10.

Dow Jones tăng 472,51 điểm (1,01%) lên 47.207,12 điểm; S&P 500 tăng 53,25 điểm (0,79%) lên 6.791,69 điểm; Nasdaq tăng 263,07 điểm (1,15%) lên 23.204,87 điểm. Đây là tuần tăng mạnh nhất của S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 8 và là tuần tốt nhất của Dow kể từ tháng 6.

topic-wallstreet-926069614-11zon.jpg
chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới, ghi nhận tuần giao dịch tích cực nhất kể từ tháng 8. Ảnh: History.com

“Giá cả tăng nhưng ở mức kiểm soát được. Điều này giúp Fed có thêm dư địa hạ lãi suất mà không lo lạm phát trở lại”, bà Callie Cox - chiến lược gia trưởng tại Ritholtz Wealth Management cho hay.

Cổ phiếu Ford tăng 12,2% sau kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, góp phần hỗ trợ thị trường.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI và STOXX 600 châu Âu cũng đồng loạt lập đỉnh, phản ánh tâm lý lạc quan lan rộng.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD gần như đi ngang, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4%.

Hồng Nhung
Reuters
