Ngọc Mai
TPO - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần giao dịch trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm mạnh, kéo chỉ số VN-Index lùi về mốc 1.617 điểm.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (3/11), VN-Index giảm 22,65 điểm (1,38%) xuống 1.617 điểm, VN30-Index mất 27,72 điểm (1,47%) còn 1.857,64 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 6,67 điểm (2,51%) xuống 259,18 điểm, trong khi UPCoM-Index ngược chiều tăng 1,17 điểm (1,03%) lên 114,63 điểm.

Áp lực điều chỉnh mạnh nhất đến từ nhóm ngân hàng, khiến thị trường rung lắc trong suốt phiên. Các mã giảm sâu gồm TCB (-4,27%), STB (-5,77%), VPB (-3,83%), HDB (-4,53%), MBB (-2,12%), SHB (-3,04%), khiến VN-Index mất khoảng 12 điểm.

ck1.jpg
Sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng khoán phiên hôm nay.

Trong nhóm chứng khoán, VIX là cổ phiếu tiêu cực nhất khi giảm gần mức giá sàn; các mã khác như SSI, VND cũng quay về mức thấp nhất phiên, báo hiệu rủi ro nếu tiếp tục thủng đáy. Cùng họ Gelex, GEX giảm hơn 2%, tiếp tục lập đáy mới.

Ngược lại, nhóm bảo hiểm trở thành điểm sáng của thị trường. PVI bất ngờ tăng trần, vượt đỉnh lịch sử sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III với lợi nhuận sau thuế tăng 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 420 tỷ đồng. BVH cũng tăng trần, nhờ lợi nhuận quý III tăng 42% lên 797,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mã VIC, FPT, KDC, GMD, BMP giúp hạn chế phần nào đà giảm của chỉ số; trong đó, FPT là một trong số ít cổ phiếu trong rổ VN30 giữ được sắc xanh.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 33.100 tỷ đồng, riêng HoSE chiếm hơn 29.480 tỷ đồng. Toàn sàn có 240 mã giảm và chỉ 88 mã tăng. Khối ngoại bán ròng hơn 160 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp rút vốn, tập trung tại VIX, MBB, STB, VRE.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, chờ thị trường tạo điểm cân bằng rõ ràng hơn trước khi mở vị thế mới.

Về triển vọng ngắn hạn, thị trường đang trong giai đoạn kiểm định sức mạnh của các nhóm ngành chủ chốt. Nếu ngân hàng, chứng khoán và họ Vin không tiếp tục phá đáy, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho xu hướng hồi phục. Thống kê cho thấy, riêng họ Vin đã khiến chỉ số chung mất hơn 40 điểm trong tuần trước.

Ngọc Mai
