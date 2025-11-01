Công ty Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp, chủ yếu vì vi phạm công bố thông tin. Bên cạnh đó, một công ty chứng khoán bị phạt vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Thủ Đô 187,5 triệu đồng. Lý do, trong giai đoạn 26/12/2023 - 30/5/2025, công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá. Tuy nhiên, đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo thỏa thuận ban đầu.

CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bị phạt 235 triệu đồng và hình thức cảnh cáo vì nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố các thông tin phải công bố theo quy định như: Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) soát xét bán niên 2024–2025; báo cáo tài chính kiểm toán 2023–2024; báo cáo quản trị công ty; báo cáo thường niên; nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật… đồng thời công bố không đúng hạn một số tài liệu.

Công ty còn bị phạt 17,5 triệu đồng vì không xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, cùng quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo quy định pháp luật. UBCKNN cũng áp dụng hình thức cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên ban kiểm soát tối thiểu theo luật định. Hiện đơn vị chỉ có 2 thành viên ban kiểm soát, trong khi quy định yêu cầu phải có ít nhất 3 người.

Vi phạm quy định về hạn chế cho vay, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền.

Trường hợp khác, CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố các tài liệu: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023-2024, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, tài liệu và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2024-2025.

Tương tự, 92,5 triệu đồng cũng là số tiền UBCKNN xử phạt CTCP An Thịnh do không công bố thông tin theo quy định, các tài liệu thiếu công bố gồm: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2023 - 2024; báo cáo tài chính kiểm toán 2023 - 2024; báo cáo tài chính các quý và bán niên 2025; báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty năm 2024; báo cáo quản trị bán niên 2024 - 2025.

Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính quý III, IV năm 2023 và các quý trong năm 2024, cùng báo cáo thường niên và báo cáo quản trị năm 2023.