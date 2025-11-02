Sau 3 tuần 'đỏ lửa', chứng khoán tuần tới có lấy lại phong độ?

TPO - VN-Index vừa trải qua 3 tuần "đỏ lửa" liên tiếp, mất gần 160 điểm từ vùng đỉnh 1.800. Thanh khoản cũng sụt giảm, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Giới phân tích nghiêng về kịch bản phân hóa, rủi ro ngắn hạn có thể đến từ việc thị trường đang rơi vào vùng trũng thông tin sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý III.

Diễn biến tuần qua cho thấy lực bán áp đảo, xen kẽ những nhịp hồi kỹ thuật nhưng không đủ duy trì đà tăng. Áp lực bán dồn vào nhóm đã tăng nóng như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ. Trong khi đó, sắc xanh trở lại ở nhóm tích lũy dài và có nền tảng cơ bản tốt như công nghệ, viễn thông, thủy sản, hóa chất, bảo hiểm, khu công nghiệp, dệt may.

Kết tuần, VN-Index giảm 2,59% xuống 1.639 điểm. Thanh khoản sụt giảm rõ rệt. Khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 26% so với tuần trước. Dòng tiền có dấu hiệu thận trọng, song vẫn xuất hiện lực bắt đáy tại các mã cơ bản đang điều chỉnh về vùng giá hồi tháng 4-5.

Khối ngoại duy trì bán ròng tuần thứ 15 liên tiếp, nhưng quy mô giảm so với tuần trước, giá trị ròng 2.722 tỷ đồng trên HoSE. FPT (+1.928 tỷ đồng), VPB (+250 tỷ đồng) và HDB (+238 tỷ đồng) là 3 mã được mua ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MBB (-1.276 tỷ đồng), SSI (-1.006 tỷ đồng) và ACB (-836 tỷ đồng) chịu áp lực bán ròng lớn nhất.

VN-Index khép lại tuần giao dịch thứ 3 liên tiếp giảm điểm, tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh ở vùng 1.800 điểm.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền có xu hướng chọn lọc rõ rệt, tập trung vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực hoặc đã chiết khấu sâu. Giới phân tích cho rằng, đây có thể là tín hiệu cho quá trình tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn gia tăng.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), việc VN-Index đóng cửa tuần bằng một phiên giảm khá mạnh gần 30 điểm, áp lực bán lan rộng cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế, đồng thời thị trường có thể cần thêm thời gian để hấp thụ lực cung hiện tại.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Chuyên gia từ Chứng khoán BIDV (BSC) cũng cho rằng, thị trường vẫn đang nhiều rủi ro và chưa rõ xu hướng ngắn hạn khi mà biên độ dao động lớn và thanh khoản sụt giảm. Điểm tích cực là vùng 1.620 - 1.625 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ khá cứng của thị trường từ tháng 8 đến nay. Trong những phiên tới, VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chắc chắn hơn.

Nhóm phân tích từ Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, thị trường đang thiếu lực cầu tại vùng giá cao, trong khi thanh khoản có xu hướng suy giảm. Diễn biến này cho thấy việc tích lũy là cần thiết cả trong ngắn và trung hạn. Bước sang tháng 11, nhà đầu tư cần chú ý các nhóm ngành mang tính chu kỳ, đặc biệt là các doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng và bán lẻ.

Dù vậy, lực cầu từ khối tổ chức vẫn duy trì ổn định, góp phần giữ cho thị trường cân bằng trong các nhịp điều chỉnh. Bối cảnh vĩ mô hiện khá thuận lợi, khi cả thế giới và Việt Nam đều kỳ vọng vào đợt hạ lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Động thái này không chỉ hỗ trợ mặt bằng lãi suất mà còn giúp Việt Nam có thêm dư địa ổn định tỷ giá.

Rủi ro ngắn hạn đến từ việc thị trường đang rơi vào “vùng trũng thông tin” sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý III. Theo đó, VN-Index có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy sâu hơn, tạo cơ hội hình thành vùng giá chiết khấu hấp dẫn để dòng tiền quay trở lại.

Với xu hướng đi ngang chưa bị phá vỡ, nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục, hạn chế hành động quá sớm trước khi thị trường phát tín hiệu rõ ràng. VFS dự báo 2 kịch bản cho chứng khoán tháng 11.

Kịch bản 1 (30%), VN-Index tạo đáy và phục hồi, hướng về vùng đỉnh cũ 1.800 điểm. Kịch bản 2 (70%). áp lực bán gia tăng, chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.600 điểm. Nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng, chờ nhịp hồi từ vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.532 điểm.