Kinh tế

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục nằm sàn

Việt Linh
TPO - Hôm nay (31/10, chứng khoán khép lại tuần giao dịch tương đối tiêu cực, VN-Index để mất gần 30 điểm. Nhóm bất động sản bị bán mạnh, GEX tiếp tục giảm sàn, VIC rơi về sát giá sàn.

Cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE), “họ” Vietjet (HDB, VJC) và là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Riêng “họ” Vingroup khiến chỉ số chung mất hơn 16 điểm. VIC giảm tới 6,4%, mức tiêu cực nhất VN30, ảnh hưởng lớn tới chỉ số chính. VHM giảm 4,6%, VRE cũng điều chỉnh tới 3,8%.

Hai mã VJC, HDB cùng giảm trên 4%. Nhóm vốn hóa lớn gia tăng áp lực lên thị trường, với 21/30 cổ phiếu VN30 điều chỉnh. Đồng loạt cổ phiếu ngân hàng như TPB, HDB, SHB, STB, LPB, VPB, TCB, VCB… chìm trong sắc đỏ.

screenshot-2025-10-31-154252.png
Nhóm bất động sản bị bán mạnh, GEX tiếp tục giảm sàn, VIC rơi về sát giá sàn.

Nhóm bất động sản chịu áp lực khi các mã đầu ngành giảm mạnh. CEO, DXG, CII, PDR, DIG, NVL… cùng giảm giá GEX bước sang phiên thứu 2 liên tiếp giảm sàn.

Trong khi đó, thị trường ghi nhận một số diễn biến “ngược dòng”. Nhóm dầu khí bất ngờ bật tăng mạnh sau khi hàng loạt công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3. Đáng chú ý nhất là PVD tăng trần phản ánh thông tin lợi nhuận sau thuế quý III tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ, đạt 277 tỷ đồng. Theo sau là PVC tăng 3,9% khi công bố lợi nhuận quý III gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 9 tỷ đồng.

Nhóm thép cũng giữ được sắc xanh với HSG, NKG, sau khi đón nhận kết quả kinh doanh quý III trái chiều. Cụ thể, HSG ghi nhận gần 8,500 tỷ đồng doanh thu và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm hơn 16% và tăng trưởng 145% so với cùng kỳ. NKG ghi nhận 3,789 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 27.3% và 23.6% so với cùng kỳ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,92 điểm (1,79%) xuống 1.639,65 điểm. HNX-Index giảm 1,11 điểm (0,42%) xuống 265,85 điểm. UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (0,04%) lên 113,46 điểm. Thanh khoản tăng về cuối phiên, đặc biệt trong ATC khi hôm nay là ngày cuối các nhóm quỹ ETF sẽ tiến hành cơ cấu danh mục cổ phiếu.

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán #bất động sản #ngân hàng #dầu khí #Vingroup #thị trường chứng khoán

