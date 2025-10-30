Cổ phiếu lớn gây áp lực, tiền vào chứng khoán 'mất hút'

TPO - Thanh khoản tiếp tục giảm, dòng tiền thận trọng hơn trong bối cảnh cổ phiếu trụ điều chỉnh. Riêng VIC kéo VN-Index lùi gần 7 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (30/10).

Đêm qua (rạng sáng giờ Việt Nam), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%). Tuy nhiên, ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed - phát tín hiệu thận trọng về khả năng tiếp tục nới lỏng trong tháng 12. Trong khi đó, giới đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp vào tháng tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 29/10 (giờ địa phương) với diễn biến trái chiều. Các thị trường lớn trên thế giới, trong khu vực cũng không có phản ứng đáng chú ý.

VIC gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số.

Hôm nay, chứng khoán trong nước liên tục giằng co trong sắc đỏ. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh đặc biệt từ nhóm vốn hoá lớn. VIC giảm 3,7% còn 207.100 đồng/cổ phiếu, lấy đi hơn 6,6 điểm của VN-Index. VRE và VPL đều trong sắc đỏ. Riêng VHM giữ đà hồi phục về cuối phiên, đưa thị giá về trên tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng gây thêm áp lực, khi đồng loạt MBB, VPB, TCB, ACB, TPB, VIB, CTG… giảm giá. Các mã chứng khoán chịu chung sự điều chỉnh của thị trường, với SSI, SHS, VND, HCM, VCI… Đáng chú ý, VIX giảm sàn xuống 29.300 đồng/cổ phiếu, trắng bên mua, còn dư bán sàn hơn 3 triệu cổ phiếu.

Cùng với VIX, GEX cũng nằm sàn, giảm về mức 47.350 đồng/cổ phiếu. Giao dịch của GEX có phần tiêu cực hơn đáng kể so với nhóm bất động sản. LDG, DRH tăng trần. KDH, TDG, NLG, HAR, TIG… tăng 3-4%. Dòng tiền có dấu hiệu hướng về các mã vốn hoá vừa (midcap).

Ảnh hưởng của thông tin kết quả kinh doanh quý III cũng phản ánh vào giá cổ phiếu. Như với KDH, quý III ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng tới 783% lên 654 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng, lãi 1.055 tỷ đồng, tăng 93%. Cổ phiếu của Khang Điền đứng top 2 trong nhóm dẫn dắt thị trường.

Vị trí đầu tiên thuộc về FPT, cổ phiếu tăng 1% lên 102.700 đồng/đơn vị. FRT của FPT Retail vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FRT lãi 804 tỷ đồng, tăng 125%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,26 điểm (0,96%) xuống 1.669,57 điểm. HNX-Index giảm 1,08 điểm (0,4%) xuống 266,96 điểm. UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (0,69%) lên 113,42 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 23.465 tỷ đồng.