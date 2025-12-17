Lai Châu nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ công: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, Lai Châu đang quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình với các mục tiêu cụ thể, đo đếm được, từ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đến nâng cao chất lượng phục vụ. Từ hạ tầng số, cách làm của cơ quan nhà nước đến sự hưởng ứng của chính quyền cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp, cải cách hành chính ở Lai Châu đang cho thấy những chuyển động thực chất, bền bỉ trên con đường xây dựng chính quyền số phục vụ.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả, tỉnh Lai Châu đang quyết liệt triển khai Kế hoạch số 5913/KH-UBND về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới cá nhân hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

tỉnh Lai Châu đang quyết liệt triển khai nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Kế hoạch số 5913/KH-UBND, ban hành ngày 2/10/2025, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tầm nhìn dài hạn của UBND tỉnh Lai Châu trong cải cách thủ tục hành chính. Trọng tâm của kế hoạch là tập trung toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thống nhất, thuận tiện, công khai và minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Không dừng lại ở những định hướng chung, kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu rất cụ thể, mang tính đo đếm rõ ràng. Ngay trong năm 2025, Lai Châu đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến; đồng thời tái cấu trúc 100% quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Chất lượng dịch vụ được lượng hóa bằng những con số cụ thể: thời gian nộp hồ sơ trực tuyến trung bình dưới 8 phút; thời gian xử lý hồ sơ giảm tối thiểu 20% so với hình thức nộp trực tiếp; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%. Tầm nhìn đến năm 2026 tiếp tục được nâng lên, với mục tiêu thời gian nộp hồ sơ giảm xuống dưới 5 phút và tỷ lệ hài lòng đạt 95%.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Lai Châu xác định rõ vai trò của các cơ quan đầu mối và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Hạ tầng số được xác định là điều kiện tiên quyết, đi trước một bước trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đơn vị liên quan để kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Lai Châu

Theo ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu, để dịch vụ công trực tuyến thực sự đi vào cuộc sống, hạ tầng số phải được đầu tư đồng bộ và phủ rộng. Sở đang tích cực đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là VNPT, đẩy nhanh việc phủ sóng Internet băng rộng cáp quang đến từng hộ gia đình, nhất là tại 33 bản còn lại trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đơn vị liên quan để kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Việc dữ liệu được tự động điền vào biểu mẫu giúp người dân, doanh nghiệp không phải kê khai lặp lại nhiều lần, giảm đáng kể thời gian và công sức.

Ở góc độ điều hành, Văn phòng UBND tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc đôn đốc, theo dõi và kiểm soát chất lượng triển khai tại các sở, ban, ngành, địa phương. Ông Nguyễn Văn Ban, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho biết, Văn phòng UBND tỉnh đặc biệt chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải là đơn vị tiên phong trong nâng cao chất lượng phục vụ. Từ thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức đến yêu cầu số hóa 100% hồ sơ ngay khi tiếp nhận đều được đặt ra rõ ràng. Các quy trình xử lý hồ sơ được giám sát theo thời gian thực nhằm bảo đảm tiến độ và tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thống nhất, thuận tiện, công khai và minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Song hành với nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước là sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông. VNPT Lai Châu hiện là một trong hai đơn vị chủ lực cung cấp hạ tầng Internet băng thông rộng trên địa bàn, với hơn 30.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Cùng với Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu đang tập trung nguồn lực để bảo đảm hạ tầng phục vụ hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện lãnh đạo VNPT Lai Châu khẳng định đơn vị cam kết đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số. VNPT đang tập trung nâng cấp hệ thống băng thông rộng, bảo đảm đường truyền ổn định, tốc độ cao, tạo nền tảng vững chắc để người dân và doanh nghiệp có thể truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Sự chuyển biến rõ nét nhất của quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ công được ghi nhận từ chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư. Tại xã Pu Sam Cáp – một xã vùng sâu của tỉnh Lai Châu – công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai đồng bộ. Chính quyền xã đã thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, huy động lực lượng thanh niên xung kích đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tạo tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Lai Châu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số

Theo ông Lò Văn Cưởi, Phó Chủ tịch UBND xã Pu Sam Cáp, thời gian đầu không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lúng túng. Tuy nhiên, khi được hướng dẫn cụ thể, người dân đã dần quen với cách làm mới và cảm nhận rõ lợi ích mang lại. Việc không phải đi lại xa xôi, tốn kém thời gian, chi phí khiến người dân phấn khởi và chủ động hơn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Từ góc độ doanh nghiệp – đối tượng thụ hưởng trực tiếp của cải cách hành chính – hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến được thể hiện rõ nét. Một giám đốc doanh nghiệp tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh trực tuyến, ông thực sự hài lòng với chất lượng phục vụ hành chính công trong thời gian gần đây. Trước kia, mỗi lần làm thủ tục phải chuẩn bị nhiều hồ sơ giấy, đi lại nhiều lần mới hoàn thành. Nay, toàn bộ thông tin của doanh nghiệp đã được hệ thống tự động điền, người sử dụng chỉ cần kiểm tra và nộp hồ sơ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, tập trung nhiều hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đầu tư bài bản về hạ tầng số và sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp, Lai Châu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ công không chỉ là nhiệm vụ cải cách hành chính đơn thuần, mà còn là thước đo cho một chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi hoạt động quản lý, điều hành.