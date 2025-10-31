Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

HDBank: Lợi nhuận 9 tháng vượt 14.800 tỷ đồng, dẫn đầu về tỷ suất lợi nhuận, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng đến 30%

P.V

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục dẫn đầu hệ thống, với ROE đạt 25,2% và ROA 2,1%, phản ánh năng lực vận hành hiệu quả và nền tảng tài chính vững mạnh.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng (+12,1% so với đầu năm); dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

1a.jpg

Xu hướng rất tích cực là thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6%, nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp CIR giảm còn 25,7% – một trong những mức thấp nhất ngành. HDBank hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, khẳng định vị thế ngân hàng hiện đại, thân thiện và tăng trưởng bền vững.

Các đơn vị thành viên cũng ghi nhận kết quả tích cực:

- HD SAISON đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, duy trì vị thế dẫn đầu tài chính tiêu dùng.

- HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, giữ Top 1 ROE tỷ suất lợi nhuận trên vốn toàn ngành.

- Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café – chi nhánh thế hệ mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc biệt và độc đáo.

Đáng chú ý, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỷ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng), tiếp tục duy trì chính sách chi trả cao và liên tục qua các năm.

2a.png
Lãnh đạo HDBank thăm và làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán London

Theo Nghị định 69 sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank đã nâng lên 49%, mở rộng dư địa thu hút vốn ngoại và tăng tính thanh khoản giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Trong thời gian chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm, Sở Giao dịch Chứng khoán London (“LSE”) tiến hành thảo luận Biên bản Ghi nhớ (“MOU”) thiết lập khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ HDBank nhằm thúc đẩy các cơ hội niêm yết, huy động vốn quốc tế cho HDBank, các doanh nghiệp thành viên và khách hàng của HDBank, và mở rộng quảng bá, tiếp cận với nhà đầu tư toàn cầu thông qua thị trường vốn London.

Với hiệu quả sinh lời vượt trội, chính sách cổ tức hấp dẫn, chiến lược số hóa và hội nhập quốc tế rõ nét, HDBank được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng có hiệu suất sinh lời cao nhất Việt Nam.

P.V
#HDBank #lợi nhuận 9 tháng #cổ tức 30% #tăng trưởng ngân hàng

Cùng chuyên mục