Dùng 19 tài khoản thao túng cổ phiếu, 2 cá nhân bị phạt 3 tỷ đồng

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân liên quan đến việc thao túng cổ phiếu PPT của CTCP Petro Times. Hai cá nhân bị phạt 3 tỷ đồng vì sử dụng 19 tài khoản để liên tục mua, bán cổ phiếu, tạo cung, cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu.

UBCKNN có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật đối với hành vi thao túng cổ phiếu PPT (CTCP Petro Times) của 2 cá nhân

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, UBCKNN xử phạt bà Nguyễn Thị Nhung (Tiên Lãng, Hải Phòng) và bà Phạm Thị Hương (Tiên Minh, Hải Phòng), mỗi người 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong giai đoạn 17/6/2022 - 17/10/2024, bà Nhung và bà Hương đã sử dụng 19 tài khoản để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PPT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PPT.

Kết quả kiểm tra cho thấy 2 cá nhân này không có khoản thu trái pháp luật.

UBCKNN áp dụng biện pháp phòng ngừa, cấm giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong 2 năm, kể từ 17/11/2025.

Đối với hành vi cho bà Nhung, bà Hương mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng, UBCKNN cũng xử phạt 15 cá nhân tại Hải Phòng. Các cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 9 tháng. Kết quả kiểm tra chưa xác định được lợi bất hợp pháp phát sinh từ hành vi vi phạm. 15 người này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong 2 năm, kể từ ngày 17/11/2025.

Bên cạnh trường hợp cá nhân thao túng chứng khoán bị xử phạt, UBCKNN cũng vừa xử phạt một số doanh nghiệp.

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) bị phạt tổng cộng 887,5 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm: vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán; giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng; cung cấp một số dịch vụ chứng khoán trước khi báo cáo UBCKNN; không báo cáo thông tin theo quy định; không đảm bảo cơ cấu nhân sự; không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác.

Trong số này, hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán chưa báo cáo UBCKNN bị phạt số tiền cao nhất - 250 triệu đồng. Công ty thực hiện dịch vụ phong tỏa, giải tỏa tài khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng; dịch vụ theo dõi, cập nhật tình trạng chứng khoán cho khách hàng và bên thứ ba để phục vụ cho việc theo dõi giá trị tài sản đảm bảo theo hợp đồng vay khi chưa báo cáo UBCKNN bằng văn bản.

Với việc không đảm bảo thông tin chính xác trong hồ sơ chào bán trái phiếu LPBL2326009, LPBS bị phạt 225 triệu đồng.