Chứng khoán đón tin mới

Việt Linh
TPO - Chứng khoán có phiên khởi sắc, khi nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt tăng giá, với hiệu ứng từ 28 mã có thể xuất hiện trong rổ FTSE Global sau khi nâng hạng.

Thị trường hôm nay (11/11) được hỗ trợ tương đối tích cực, với đà tăng của các các cổ phiếu nằm trong danh sách có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap, đáng chú ý có VHM, VRE, VIX, SSI, MSN và VNM.

Chứng khoán có phiên khởi sắc, khi nhiều cổ phiếu lớn đồng thuận tăng giá.

FTSE Russell mới đây đã công bố báo cáo liên quan tới kế hoạch phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Trong đó, FTSE Russell đưa ra danh mục cổ phiếu sẽ có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX, VND.

Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9 năm 2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt.

Nhóm vốn hoá lớn VN30 ghi nhận sắc xanh áp đảo với 20/30 cổ phiếu tăng giá. Các nhóm lớn, có sức ảnh hưởng như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán… đều cho thấy sự đồng thuận.

Trong phiên thị trường phục hồi, thanh khoản lại sụt giảm. Giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 19.500 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 2 cổ phiếu giao dịch mức nghìn tỷ, là SHB, SSI - hơn 1.000 tỷ đồng. Theo đó, đà hồi phục chưa thực sự thuyết phục, diễn biến trong các phiên tới còn khó đoán định.

Giới phân tích cho rằng, để xác nhận sự đảo chiều, ít nhất VN-Index cần vượt 1.656 điểm. Trái lại, nếu tiếp tục điều chỉnh, VN-Index khả năng cao sẽ cần quay lại khu vực hỗ trợ 1.530-1.550, đây là vùng giá tích lũy của thị trường hồi cuối tháng 7 và đồng thời cũng là khu vực đỉnh cũ được xác lập năm 2022.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,07 điểm (0,83%) lên 1.593,61 điểm. HNX-Index tăng 2,9 điểm (1,12%) lên 261,08 điểm. UPCoM-Index tăng 0,4 điểm (0,34%) lên 117,85 điểm.

Khối ngoại thu hẹp đáng kể mức bán ròng, với hơn 77 tỷ đồng. Bên mua, bán giao dịch tương đối cân bằng. VIC, HPG, VNM, SHB, MSN được mua ròng mạnh nhất, trong khi đó, vốn ngoại bán ròng MBB, STB, CTG, HDB…

