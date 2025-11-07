Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Điều gì vừa xảy ra với thị trường chứng khoán?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - VN-Index lao dốc gần 44 điểm, chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch ngày 7/11. VHM giảm sàn cùng VIC kéo chỉ số mất hơn 13 điểm, áp lực bán lan tỏa khắp nhóm ngành.

Toàn bộ thời gian của phiên giao dịch hôm nay (7/11), VN-Index chìm trong sắc đỏ. Mức giảm nới rộng trong phiên chiều, đặc biệt áp lực dâng cao khi một số cổ phiếu lớn giảm sàn. VHM kết phiên “nằm sàn”, giảm 7% về mức 92.000 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch tiêu cực của nhóm Vingroup là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đà điều chỉnh sâu của thị trường. VIC cũng giảm 3,9%, VRE, VPL điều chỉnh 2-3%. Riêng 2 mã VIC, VHM kéo lùi chỉ số chính hơn 13 điểm.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bluechip khác như STB (-6,8%), MWG (-4,7%), LPB (-4,3%), CTG (-4,1%)… Loạt cổ phiếu như SSI, VPB, SHB, GVR giảm trên 3%. Nhóm ngân hàng có tới 25/27 mã giảm giá, trên HoSE, toàn ngành chỉ có MSB giữ tham tham chiếu.

screenshot-2025-11-07-162708.png
Toàn bộ cổ phiếu chứng khoán giảm giá.

Nhóm bất động sản đồng loạt lao dốc, nhiều mã giảm trên 4% như DXS, SCR, DXG, KDH, HPX, KBC… Cổ phiếu chứng khoán giảm sâu, toàn bộ ngập trong sắc đỏ. VIX giảm sát giá sàn, SSI, SHS, VND, HCM, VCI, MBS chìm trong sắc đỏ.

Thị trường điều chỉnh trên diện rộng, tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ngưỡng thấp. Tiền vào có cải thiện trong phiên chiều, nhưng giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn thấp hơn khoảng 10% so với trung bình 1 tuần gần đây. Thanh khoản HoSE hơn 24.289 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 43,54 điểm (2,65%) xuống 1.599,1 điểm. HNX-Index giảm 6,04 điểm (2,27%) xuống 260,11 điểm. UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,46%) lên 116,75 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.368 tỷ đồng, tập trung vào STB, HDB, MBB, MCH, SSI…

Hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán mở mới trong 10 tháng

Theo Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 10, thị trường ghi nhận thêm gần 310.500 tài khoản cá nhân trong nước - mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm qua. Qua đó, cả nước có 11,29 triệu tài khoản cá nhân, tương đương khoảng 10% dân số Việt Nam. Nhóm tổ chức trong nước mở thêm 155 tài khoản, gấp rưỡi so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới khoảng 2,05 triệu tài khoản.

Việt Linh
#VN-Index #cổ phiếu #thị trường #chứng khoán #Vingroup #bluechip #giảm sâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục