Điều gì vừa xảy ra với thị trường chứng khoán?

TPO - VN-Index lao dốc gần 44 điểm, chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch ngày 7/11. VHM giảm sàn cùng VIC kéo chỉ số mất hơn 13 điểm, áp lực bán lan tỏa khắp nhóm ngành.

Toàn bộ thời gian của phiên giao dịch hôm nay (7/11), VN-Index chìm trong sắc đỏ. Mức giảm nới rộng trong phiên chiều, đặc biệt áp lực dâng cao khi một số cổ phiếu lớn giảm sàn. VHM kết phiên “nằm sàn”, giảm 7% về mức 92.000 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch tiêu cực của nhóm Vingroup là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đà điều chỉnh sâu của thị trường. VIC cũng giảm 3,9%, VRE, VPL điều chỉnh 2-3%. Riêng 2 mã VIC, VHM kéo lùi chỉ số chính hơn 13 điểm.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bluechip khác như STB (-6,8%), MWG (-4,7%), LPB (-4,3%), CTG (-4,1%)… Loạt cổ phiếu như SSI, VPB, SHB, GVR giảm trên 3%. Nhóm ngân hàng có tới 25/27 mã giảm giá, trên HoSE, toàn ngành chỉ có MSB giữ tham tham chiếu.

Toàn bộ cổ phiếu chứng khoán giảm giá.

Nhóm bất động sản đồng loạt lao dốc, nhiều mã giảm trên 4% như DXS, SCR, DXG, KDH, HPX, KBC… Cổ phiếu chứng khoán giảm sâu, toàn bộ ngập trong sắc đỏ. VIX giảm sát giá sàn, SSI, SHS, VND, HCM, VCI, MBS chìm trong sắc đỏ.

Thị trường điều chỉnh trên diện rộng, tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ngưỡng thấp. Tiền vào có cải thiện trong phiên chiều, nhưng giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn thấp hơn khoảng 10% so với trung bình 1 tuần gần đây. Thanh khoản HoSE hơn 24.289 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 43,54 điểm (2,65%) xuống 1.599,1 điểm. HNX-Index giảm 6,04 điểm (2,27%) xuống 260,11 điểm. UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,46%) lên 116,75 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.368 tỷ đồng, tập trung vào STB, HDB, MBB, MCH, SSI…